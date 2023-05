Diablo Immortal bekommt das, worauf viele bei Diablo 4 vergeblich gehofft haben

Diablo Immortal bekommt ein Cross-over mit Diablo 4.

Diablo Immortal ist das schwarze Schaf der Serie, keine Frage - mit dem von Pay2Win durchzogenen Mobile-Spiel hat Blizzard bei den Fans so viel Vertrauen eingebüßt, dass viele jetzt sogar im Vollpreistitel Diablo 4 ähnliche Mechaniken vermuten.

Der umstrittene Titel feiert in Kürze seinen ersten Geburtstag mit einem großen Diablo-4-Event und einem Geschenk an die Spieler, über das sich garantiert auch alle Fans des kurz bevorstehenden Diablo 4 gefreut hätten.

Diablo Immortal bekommt eine monströse neue Klasse

Blizzard hat auf seiner Webseite angekündigt, dass Anfang Juni, also passend zur Veröffentlichung von Diablo 4, ein großes Event in Diablo Immortal stattfinden wird. Mit diesem wollen die Entwickler den Release von D4 sowie den ersten Geburtstag von Immortal feiern - und euch wahrscheinlich auch dazu verlocken, ein paar Euro auszugeben.

Mit dem neuen Battle Pass bekommt ihr nämlich die Möglichkeit, einige neue Cosmetics, die von Lililith inspiriert sind, freizuschalten. Passend dazu wird die Story des MMOs fortgesetzt, die euch auf eine abgelegene Insel namens Zatham führen soll.

Diese ist in der Welt von Diablo auch als Wiege der Urahnen bekannt und verspricht, mehr über die Erschaffung Sanktuarios zu verraten. Auch dürft ihr während des Events gegen Weltboss Ashava in Immortal antreten.

Das Highlight dürfte aber die neue Klasse sein, die mit einem weiteren Update im Juli eingeführt wird: Hier lässt sich Blizzard zwar noch nicht in die Karten schauen, was genau auf euch zukommen wird, aber es sieht so aus, als ob es sich bei dieser monströsen Klasse um etwas völlig Neues handeln wird:

Diese Klasse bringt mit ihrem Erscheinen in Immortal neues Blut in das Diablo-Universum und bevorzugt einen mittleren Spielstil mit einem klassischen Waffentyp.

Noch vor wenigen Wochen hofften Fans von Diablo 4 auf eine neue Klasse im Action-Rollenspiel. Gerüchte über einen heiligen Krieger, der mit Schwert und Schild kämpft, machten die Runde. Doch das Warten war umsonst: Beim Livestream, bei dem die Ankündigung erwartet wurde, wurde stattdessen die Server-Slam-Beta angekündigt.

Damit gibt es zum ersten Mal seit Diablo 1 keine Klasse mehr, die auf heilige Zauber und Fertigkeiten setzt - Diablo 2 hatte den Paladin, Diablo 3 den Mönch und den Kreuzritter und Immortal hat ebenfalls den Kreuzritter.