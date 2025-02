»Lächerlich, seelenlos, übertrieben« - Der Diablo-Schöpfer rechnet mit modernen Action-Rollenspielen ab

Dicke Loot-Explosionen sorgen bei Diablo-Schöpfer David Brevik nicht für Begeisterung.

David Brevik, Mitbegründer von Blizzard und einer der kreativen Köpfe hinter Diablo, ist unzufrieden mit der Entwicklung des Action-Rollenspiel-Genres. In einem Interview mit VideoGamer kritisiert er, dass moderne Vertreter wie Diablo 3, Diablo 4 oder Path of Exile ihren Fokus zu stark auf massenhafte Gegnerhorden, schnelles Leveln und eine Flut an Loot legen.

Ich finde das irgendwie lächerlich

Besonders die Art, wie moderne Action-Rollenspiele Spieler durch Massen an Feinden pflügen lassen, stößt Brevik sauer auf:

Ich finde es nicht spannend, wenn man einfach alles auf dem Bildschirm in Sekunden niedermäht und sich dann durch Unmengen an belanglosem Loot wühlt. Ich halte das für keine coole Erfahrung. Ich finde das irgendwie lächerlich.