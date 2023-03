Erste Reaktionen zu John Wick 4 fallen extrem positiv aus.

John Wick 4 steht in den Startlöchern, bereits am 23. März 2023 kehrt Publikumsliebling Keanu Reeves im nächsten Teil der stets spektakulären Action-Reihe auf die große Leinwand zurück.

Und wenn man den ersten Reaktionen von Filmkritikern Glauben schenken darf, erwartet euch hier offenbar der beste Action-Film seit Jahren. Wir haben für euch einige Stimmen in den sozialen Medien gesammelt.

Überwältigendes Lob für John Wick 4 schon vor dem Kinostart

Was ist das für ein Film? Falls ihr noch nie von John Wick gehört habt: Keanu Reeves schlüpft hier in Rolle des namensgebenden Auftragskillers, reist zu den unterschiedlichsten Schauplätzen und kämpft in cool choreografierten Kämpfen gegen Gangsterbosse, Mafiosi und andere Auftragskiller.

Die Fans lieben die Filme für ihre geradlinige und unbeschwerte Action - und könnten mit dem vierten Film jetzt womöglich den bislang besten Serienteil bekommen. Erste Kritiker zeigen sich auf Twitter unglaublich begeistert.

So schreibt etwa Steven Weintraub von Collider, dass ihr nicht auf das vorbereitet seid, was euch hier erwartet:

John Wick: Chapter4 ist unglaublich toll. Ich musste mir bei einigen der verrückten und einfallsreichen Szenenbilder buchstäblich die Kinnlade vom Boden aufheben. Ihr seid nicht darauf vorbereitet, was Keanu mit der Drachenatem-Schrotflinte anstellt. Auch Donnie Yen hat sein Bestes gegeben. Ich kann es kaum erwarten, ihn noch mal zu sehen.

1:44 John Wick 4: Keanu Reeves ist im neuen Trailer nicht aufzuhalten

Für Film-Reporter Scott Mendelson von The Wrap ist John Wick 4 in gewisser Weise einer der besten Hollywood-Actionfilme aller Zeiten:

John Wick 4 ist, zumindest aus technischer Sicht, einer der besten Hollywood-Actionfilme, die je gedreht wurden. Er ist visuell umwerfend, mit atemberaubend komplizierten und kreativen Szenenbildern. Ich weiß offen gesagt nicht, wie sie einige dieser Szenen sicher hinbekommen haben. Es ist eine überragende künstlerische Leistung.

Laut Filmkritiker Eric Weber ist John Wick 4 einer der besten Actionfilme, die jemals gemacht wurden und damit auch besser als seine drei Vorgänger:

Einer der besten Actionfilme, die je gedreht wurden, #JohnWick4 übertrifft alle drei Vorgänger in Bezug auf Handlung, Umfang und Einsatz, zahllose erstaunliche Kulissen. Kaum zu glauben, dass das alles in einem Film enthalten ist, Bill Skarsgård spielt groß auf, ein höllisch spannendes Franchise-Finale (?) 9.5/10

Und falls ihr Sorgen um die knapp dreistündige Laufzeit des Films machen solltet, beruhigt euch Redakteurin Liz Shannon Miller von der Website Consequence.net:

Die dreistündige Laufzeit von #JohnWick4 macht so viel Sinn, wenn man sich so viel Mühe gibt. Allein der dritte Akt … einfach herrlich.

