Die besten Gaming-Aprilscherze 2025: Auf diese Späße wären auch wir fast hereingefallen

Infanterie in War Thunder und FF7 an der Highschool? Die diesjährigen Aprilscherze der Gaming-Branche versprechen euch mal wieder das Blaue vom Himmel.

Es ist schon wieder April und ihr wisst natürlich, was das bedeutet: Richtig, heute sind jede Menge Fake News im Umlauf. Denn zum ersten April ist es gute Sitte, sich gegenseitig mit einem Aprilscherz auf die Schippe zu nehmen - auch in der Gaming-Branche.

Und so erzählen euch Entwickler und Spielemagazine jedes Jahr am 01.04. eine Menge Käse. Wir haben uns für euch umgeschaut und eine Auswahl der besten Scherze zusammengetragen. Welcher davon der beste ist, steht aber außer Frage - den machen natürlich jedes Jahr wir:

War Thunder wird zum Shooter

War-Thunder-Entwickler Gaijin Entertainment hat sich überlegt, dem neuen Battlefield im Shooter-Segment zuvorzukommen und ganz einfach selbst einen Shooter-Modus zu veröffentlichen. Mit der Einführung von Infanterie könnte War Thunder so zum Ego-Shooter werden. Natürlich handelt es sich bei dem auf YouTube veröffentlichten Trailer um einen Fake.

PUBG als Dating-Simulation

Normalerweise ist das Ziel in Battle-Royale-Shootern, so viele Gegenspieler wie möglich über den Haufen zu ballern. Das Entwicklerstudio von PlayerUnknown's Battlegrounds hat sich entschieden, ein bisschen Liebe in diese kalte Welt zu bringen und im April das Ingame-Event Winner, Winner, Romantic Dinner ins Leben gerufen. Dabei könnt ihr einige der Ingame-Waffen daten.

Final Fantasy 7 an der Highschool?

Stellt euch die Charaktere aus Final Fantasy in einem Highschool-Setting vor, dann bekommt ihr Rival Fantasy: Ever Crisis Academy Seven . Cloud, Aerith und Tifa besuchen in diesem rein fiktiven Spiel gemeinsam die 7. Highschool von Midgar. Cloud hat nur ein Ziel: Er will Midgards bester Straßenkämpfer werden. Doch dabei stehen ihm die beiden Delinquenten Angeal and Sephiroth von der schicken Shinra Private Academy im Weg.

Wer hat den größten ... Pott

Ihr kennt das Problem doch sicher auch: Ihr seid auf einem gemütlichen Angel-Ausflug, aber ruckzuck ist euer Boot voller Fische und ihr habt einfach keinen Platz mehr. Genau für solche Situationen soll das neue (erfundene) Dredge-Update nun Abhilfe schaffen. Denn es verspricht euch ein riesiges Containerschiff mit massenhaft Stauraum für euren Fang. Damit wird die Hochsee-Fischerei garantiert zum Kinderspiel!

Dave the Diver Remastered

Das eigentümliche Indie-Spiel Dave the Diver entwickelte sich 2023 zu einem regelrechten Hit. Irgendwie scheint der Mix aus Restaurant-Simulation und Action-Adventure einen Nerv getroffen zu haben - allerdings nicht unbedingt wegen seiner Grafik-Pracht. Dafür soll das vermeintliche Remaster nun Abhilfe schaffen. Es erscheint schon 2049 für LS7, Ybox Series X/L und Nintendo Swhich.

Noch mehr Nier: Automata?

Das Action-Rollenspiel Nier: Automata vom japanischen Studio Platinum Games gibt es ab sofort als 8-bit Variante. Zumindest, wenn ihr dem Aprilscherz auf dem japanischen Twitter-Account der Entwickler glaubt. Die Optik auf den gezeigten Screenshots erinnert tatsächlich an die gute, alte Gameboy-Ära.

Apex mit Dialekt

Kreativität bewies auch das japanische PR-Team von EAs Battle-Royale-Shooter Apex Legends. Denn auf dem Twitter-Account des Spiels kündigten die Entwickler an, dass Heldin Valkyrie ab sofort mit dem Kansai-Dialekt sprechen würde. Diese Mundart, die ihr euch im Twitter-Embed anhören könnt, weicht vom Standardjapanisch ab und wird häufig als härter wahrgenommen.

Stellt euch einfach vor, bei uns würden Spielfiguren plötzlich Sächsisch oder Schwäbisch sprechen.

Vom Scherz zur Realität

1:38 Palworld wird jetzt offenbar doch zur Dating-Sim im neuen Spiel More than just Pals

Autoplay

Im letzten Jahr hatten die Palworld-Entwickler als Aprilscherz angekündigt, eine Dating-Simulation zu ihrer Pokémon-Alternative zu machen. Dieses Jahr ist die Idee zurück - jetzt allerdings offenbar nicht mehr als Aprilscherz. Es gibt sogar schon eine Steam-Seite zu More than just Pals. Es liegt an euch, ob ihr Freunde werdet, oder euch verliebt. Oder ob ihr eure Pals zerlegt und esst...

Mehr zum Thema Neues Palworld-Spiel war eigentlich ein Aprilscherz, aber jetzt machen die Entwickler offenbar ernst von Tillmann Bier

Jetzt haben wir euch aber genug mit unechten Spielen und Falschmeldungen auf die Folter gespannt. Und nur um ganz sicherzugehen: Bis auf die Henry-Cavill-Geschichte sind heute alle anderen Meldungen bei uns wie gewohnt bombensicher recherchiert und real. Ab morgen geht's dann wieder völlig scherzfrei und mit der gewohnten Ernsthaftigkeit bei uns zur Sache. Versprochen.