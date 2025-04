Neues Palworld-Spiel war eigentlich ein Aprilscherz, aber jetzt machen die Entwickler offenbar ernst

Ihr liebt eure Pals? Dann wurde jetzt vielleicht genau das richtige Spiel für euch angekündigt.

Es gibt Dinge, auf die Spielerinnen und Spieler seit Jahren warten: Half-Life 3, ein PC-Port für Bloodborne oder Hollow Knight: Silksong. Würden sie heute veröffentlicht oder angekündigt werden, würden die Fans auf der ganzen Welt jubeln.

Und dann gibt es Ankündigungen, bei denen die häufigste Reaktion ein Bitte was? ist. Dazu gehört auch die Ankündigung von Palworld-Entwickler Pocketpair, eine Dating-Sim zu veröffentlichen, bei der ihr die Kreaturen aus dem Survival-Spiel noch besser kennenlernt.

Aprilscherz? Wohl doch nicht

Zu Recht wendet ihr jetzt ein, dass diese Meldung ausgerechnet am 1. April kommt. Ist das Ganze also nur ein Scherz? Wenn ja, dann haben sich die Entwickler sehr viel Mühe gegeben. Denn schon vor genau einem Jahr veröffentlichten sie den ersten Trailer zu Pal♡world! ~More Than Just Pals~ . Damals schien noch eindeutig, dass es sich nur um einen Witz handelt.

Pünktlich ein Jahr später gibt es aber noch einen zweiten Trailer. Außerdem haben die Entwickler jetzt auch eine Steam-Seite mitsamt Screenshots und Steckbriefen der Figuren veröffentlicht. Wird es also doch ernst?

1:38 Palworld wird jetzt offenbar doch zur Dating-Sim im neuen Spiel More than just Pals

Die Beschreibungen auf Steam lesen sich ... abenteuerlich, wenn es etwa um eure Beziehungen zu den Pals geht:

Du wirst einzigartige Freunde (Pals) treffen und das Schulleben mit Freundschaften und Romanzen genießen. Es liegt an dir, ob du und die Pals nur Freunde bleiben, romantische Beziehungen entwickeln oder ob du sie zerlegst und isst.

Das passt aber wiederum zum originalen Palworld, das schließlich als deutlich abgefahrenere Version von Pokemon mit viel schwarzem Humor gilt, in der ihr eure Pals Sturmgewehre am Fließband herstellen lasst oder sie eben auch aufessen könnt.

Passend dazu gibt es in dem mit fröhlicher Musik unterlegten Trailer zur Dating-Sim auch einige besorgniserregende Szenen, wenn etwa ein eifersüchtiger Pal plötzlich mit einem Messer vor euch steht.

Es scheint also, als würden die Dates mit Pals Wirklichkeit werden. Es sei denn, Pocketpair hat auch Steam hinters Licht geführt. Ein Releasedatum gibt es für das Spiel bisher noch nicht, möglicherweise erscheint es dann ja zum 1. April 2026. Oder es gibt dann vielleicht eine ganz neue Ankündigung: Wie wäre es denn mit einem Palworld-Aufbauspiel? Ein Palworld-Deckbuilder? Oder Palworld-Survival-Horror?