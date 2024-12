Die besten Spiele 2024: Triumphe und Tragödien - Dieses Jahr ist Sony Sieger und Verlierer zugleich

Soll Sony jubeln oder verzweifeln? Der PlayStation-Konzern hat dieses Jahr sowohl gewonnen als auch verloren.

Für große Publisher wie Sony und Ubisoft war 2024 ein Jahr voller Herausforderungen. Noch immer ringt die Branche mit den Spätfolgen der Corona-Pandemie, daraus entstanden Verschiebungen und mittlerweile veraltete Design-Entscheidungen.

Sony hatte nicht nur mit dem Debakel um seinen gefloppten Hero-Shooter Concord zu kämpfen, sondern musste auch mit enttäuschenden PS5 Pro-Verkäufen und Entlassungen umgehen. Konkurrent Ubisoft hingegen musste enttäuschende Verkaufszahlen von Skull and Bones und Star Wars Outlaws hinnehmen und hadert mit der eigenen Unternehmenskultur.

Trotz dieser Schwierigkeiten konnte Sony dieses Jahr mit dem Überraschungserfolg des PlayStation-Plattformers Astro Bot punkten und auch der Multiplayer-Shooter Helldivers 2 spülte dem japanischen Unternehmen dieses Jahr einige Millionen in die Kassen. Insgesamt war das Jahr aber geprägt von weniger großen AAA-Releases als noch 2023.

Darüber haben wir selbstverständlich auch während unserer großen FYNG-Show diskutiert und uns dabei obendrein angeschaut, was unsere GameStar-Community eigentlich zu ihrem Spiel des Jahres gekürt hat. Den kompletten Talk seht ihr hier:

53:34 Triumphe und Tragödien: Sonys Achterbahnfahrt durch 2024

Autoplay

Worum ging es bei FYNG?

Anfang Dezember haben wir unsere Abonnenten auf WhatsApp nach ihrem persönlichen Spiel des Jahres gefragt. Und Überraschung... sowohl bei den Game Awards als auch bei unserer Community gewann Sonys Astro Bot (523 Stimmen)!

Dahinter liegen in der Gunst unserer Leser gleich drei Shooter: Helldivers 2 (ebenfalls Sony, 470 Stimmen) und Call of Duty: Black Ops 6 (471 Stimmen) sind auf den Plätzen zwei und drei fast gleich auf. Platz vier belegt bei unserer Community Warhammer 30K: Space Marine 2 (294 Stimmen) und auf Platz fünf macht sich Affenkönig Wukong aus dem gleichnamigen chinesischen Soulslike mit 193 Stimmen breit. Das Poker-Roguelike Balatro kommt bei euch hingegen nicht so gut an.

Neben euren Favoriten besprechen unsere Redakteure Felix und Tobias im Talk außerdem die eingangs erwähnten Schwierigkeiten der Branche in diesem Jahr. So bleibt beispielsweise Virtual Reality trotz des vielversprechenden Starts von PlayStation VR2 aufgrund fehlender exklusiver Spiele und technischer Probleme eine Nische.

Und auch gute Testergebnisse und Kritiker-Scores retten ein Spiel nicht, wenn es niemand kauft. Ein Beispiel dafür ist das hervorragende Prince of Persia: The Lost Crown, dem kein finanzieller Erfolg vergönnt war.

Stattdessen haben sich Spieler in diesem Jahr weniger auf Blockbuster konzentriert, sondern Spiele bevorzugt, die durch neue und kreative Spielmechaniken herausstechen. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Der kühne Knappe oder Lightyear Frontier seien hier nur als Beispiele genannt. Große Rollenspiele wie Dragons Dogma 2 hingegen wurden übersehen.

Für 2025 versprechen sich unsere Experten nun endlich den Release der lang erwarteten Nintendo Switch 2. Ob Ubisoft nach der Verschiebung von Assassin's Creed Shadows mit dem Japan-Ableger wieder auf die Beine kommt, bleibt dagegen noch offen. Hierzu könnt ihr in der zweiten Januarhälfte mit einer ausführlichen Preview rechnen.