Die besten Spiele 2024 - Stimmt jetzt für euren Favoriten ab!

Palworld? Dragon Age? Stalker 2? Oder was ganz anderes? Wir wollen wissen, welches Spiel 2024 euer Herz erobert hat.

Ein weiteres turbulentes Spielejahr ist vorbei. 2024 beschenkte uns mit großen Addons wie Diablo 4: Vessel of Hatred oder Elden Ring: Shadow of the Erdtree, lang erwarteten Releases wie Dragon Age: The Veilguard oder Stalker 2, hielt aber auch überraschende Hits bereit wie etwa Palworld, Balatro oder Marvel Rivals.

Wie jedes Jahr schieben wir aber alle Kritiker-Meinungen und Steam-Rezensionen beiseite, denn hier zählt nur eins: Eure Stimmen! Wir suchen die besten Spiele 2024 der GameStar-Community.

Wie läuft die Wahl ab?

Letztes Jahr habt ihr – wenig überraschend – Baldur's Gate 3 auf Platz 1 gewählt. Werden Rollenspiele auch dieses Jahr die Top 5 dominieren? Verratet es uns unten in der Umfrage.

Lasst uns vorher noch kurz über die Formalia reden: Wir verzichten wie die letzten Jahre auf feste Genre-Kategorien bei der Abstimmung. Ihr habt das ganze Jahr nur Palworld gespielt? Eure Top 5 besteht nur aus Strategiespielen und ihr könnt mit Shootern gar nichts anfangen? Gar kein Problem. Ihr könnt trotzdem an unserer Umfrage teilnehmen!

Wir werten die Antworten aus und teilen die Spiele dann wie letztes Jahr folgenden Kategorien zu:

Top 5 Spiele 2024

Top 5 Strategiespiele 2024

Top 5 Rollenspiele 2024

Top 5 Actionspiele 2024

Top 5 Shooter 2024

Top 5 Sportspiele 2024

Top 5 Indiespiele 2024

Eure persönlichen Geheimtipps

Welche Spiele stehen zur Wahl? Alles, was 2024 als Early Access oder Full Release erschienen ist. Dazu zählen auch große Erweiterungen und DLCs bereits veröffentlichter Spiele, sowie Remakes, Remasters und PC-Portierungen. Eure Geheimtipps sind nicht an das Releasejahr 2024 gebunden.

Bis wann könnt ihr abstimmen? Die Abstimmung schließen wir am 13. Januar um 09:00 Uhr. Wir bereiten die Auswertung mit den Ergebnissen dann so schnell wie möglich in einem Artikel für euch auf – natürlich dürft ihr euch auch wieder auf einen Podcast freuen.

Was sind eure Spiele-Highlights 2024?

Was ist euer Geheimtipp 2024?

Erzählt uns zusätzlich noch unbedingt in den Kommentaren, welche Geheimtipps ihr letztes Jahr ausgegraben habt! Euer Geheimtipp muss nicht 2024 veröffentlicht worden sein – hier gibt es keinerlei Vorgaben oder Einschränkungen.

Dieses Jahr zählen wir auch nicht mehr die Stimmen aus (es würde sowieso nur wieder Hunt: Showdown gewinnen), sondern suchen uns ein paar Titel aus, die wir dann näher vorstellen.

Vielen Dank für eure Teilnahme! Wir freuen uns wie immer sehr auf das Ergebnis und eure zahlreichen Kommentare!