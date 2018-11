Im Community-Bereich auf GameStar.de könnt ihr nicht nur im Forum mit den besten und schlausten Usern der Welt (schließlich lesen sie GameStar) über das schönste Hobby der Welt fachsimpeln, sondern auch eigene Artikel, Guides und sogar Spiele-Tests veröffentlichen.

Alle vier Wochen prämieren wir den besten von euch erschaffenen Beitrag als den User-Artikel des Monats. Und der wird nicht nur angemessen auf der Startseite gewürdigt, sondern beschert seinem Autoren auch noch einen GOG-Gutschein in Höhe von 60 Euro.

Zum aktuellen DRM-freien Spieleangebot bei GOG.com

Vielen von euch ist diese Auszeichnung sicherlich nicht unbekannt. Schon seit März 2016 küren wir den besten User-Artikel der Woche und des Monats. Leider mussten wir die Verleihung dieses Titels aus organisatorischen Gründen für einige Monate aussetzen. Jetzt wollen wir aber wieder voll durchstarten und haben uns im Zuge der Wiederaufnahme einige Änderungen überlegt, damit ihr mehr in den Entscheidungsprozess eingebunden werdet.

Ab sofort suchen wir aus allen User-Artikeln, die innerhalb des Monats geschrieben wurden, die besten fünf heraus und stellen sie zur Abstimmung. In einer Umfrage dürft ihr dann entscheiden, welcher dieser fünf euer Favorit ist und den Titel »User-Artikel des Monats«, sowie den Gutschein erhält.

Mitmachen kann jeder. Schreibt entweder einen Lesertest, Guide oder Blog-Eintrag und lasst eurer Kreativität freien Lauf. Und los geht's schon ab dem 23.11.2018! Alle Artikel, die bis zum 31.12.2018 eingereicht werden, nehmen am Wettbewerb für Dezember 2018 teil. Vom 02.01.2019 bis 06.01.2019 nehmen wir uns dann Zeit für die Auswahl der besten fünf Artikel. Diese präsentieren wir euch am 07.01.2019 zur Abstimmung. Am 11.01.2019 erfolgt dann die Siegerehrung.

Alle Infos zum Schreiben von Artikeln und Blogs findet ihr in unserem FAQ

Für die darauffolgenden Monate gilt folgende Regel: Ihr könnt jederzeit eure Artikel einsenden, wir schauen dann Monat für Monat (also zum Beispiel vom 01.01.2019 bis 31.01.2019) eure Werke an und suchen die Favoriten raus. Diese werden dann am ersten Montag des neuen Monats (in diesem Fall der 04.02.2019) zur Abstimmung gestellt und der Gewinner am darauffolgenden Freitag (hier der 08.02.2019) ermittelt.

Fragen zum Ablauf und System beantworten wir gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns auf zahlreiche Artikel und spannende Blogs!