Die große GameStar Black Edition zu Starfield: Wir machen euch all-mächtig!

Steht ihr auch manchmal wie gelähmt vor Aufgaben, die übermächtig und unschaffbar gigantisch erscheinen? Dabei bräuchte man nur etwas Hilfestellung, um den richtigen Ansatz zu finden. So geht es mir ehrlich gesagt mit Starfield. Denn das Weltraum-Rollenspiel ist riesig, die Möglichkeiten schier unendlich. Wo fange ich an? Wo fliege ich hin? Und was mache ich dann da? Ein Glück, dass es unsere große GameStar Black Edition zu Starfield gibt. Denn dieses dicke Sonderheft hilft allen angehenden Piloten, sich in Bethesdas Opus magnum zurechtzufinden.

Geballtes Astronauten-Wissen

Mit unseren Guides holt ihr das Maximum aus eurem Charakter und eurem Raumschiff.

Nein, wir haben natürlich keine echten Astronauten rekrutiert, um die Guides für unsere Black Edition zu schreiben. Aber dafür einen Trupp erfahrener Rollenspieler und Guide-Autoren, die wissen, wie man komplexe Spielmechaniken verständlich erklärt. Und das ist vor allem bei Starfield wichtig!

Denn das Spiel ist voller anspruchsvoller Systeme, die obendrein ineinander verzahnt sind. Egal ob Charakter-Tuning, Kampfsystem oder Raumschiff- und Basisbau – unsere detaillierten Guides lassen euch eure Weltraumträume verwirklichen.

Euer Guide durch die Galaxien

Zahlreiche Horizonte warten nur darauf, von euch entdeckt zu werden.

Detaillierte Lösungswege führen euch kompetent durch die Story und stellen sicher, dass ihr es euch mit keiner der Fraktionen im Spiel verscherzt. Schließlich wollt ihr euch nicht mit den mächtigen United Colonies anlegen oder von den religiösen Fanatikern des Hauses von Va’ruun gejagt werden.

Wir helfen euch bei der Orientierung in den wichtigsten Orten im Spiel, etwa New Atlantis, der freien Stadt Akila oder der Luxus-Location Neon. Dank unserer Guides findet ihr alle relevanten Infos, Questgeber oder besondere Gegenstände. Ein XXL-Poster mit einem schicken Motiv aus dem Spiel hilft euch dabei, in Starfield-Stimmung zu kommen, auf der Rückseite liefern wir wie immer bei unseren Sonderheften nutzwertige Übersichten.

Voller Laderaum

Die GameStar Black Edition zu Starfield ist euer Überlebenspaket im All. Mit diesem ganz speziellen Sonderheft bekommt ihr:

148 Seiten zu Bethesdas Riesen-Rollenspiel

Guides zu Charakterwahl und Fertigkeiten

alle wichtigen Locations

Hilfe beim Raumschiff- und Basisbau

Kampftipps für Boden- und Weltraum-Konflikte

XXL-Doppelposter

Das Heft gibt es wie gewohnt am Kiosk oder direkt bei uns im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und gratis Epaper. Damit auch wirklich aktuelle Infos im Heft stehen, arbeiten wir bis zuletzt an den Artikeln – das Heft kommt daher erst ein paar Tage nach Release von Starfield zu euch. Vorbesteller sollten jedoch am 6.9. bis 20:00 Uhr die Epaper-Version im Mail-Postfach haben. Außer natürlich, die Piraten von der Purpur-Flotte kapern unsere Druckerei samt Auslieferungs-Shuttles, aber wir geben unser Bestes!

Viel Spaß beim Lesen und Erkunden!

Das abgebildete Heftcover ist vorläufig und kann beim finalen Heft abweichen.