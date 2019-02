In The Division 2 helft ihr den Überlebenden von Washington D.C. und vertreibt drei feindliche Gangs aus der Stadt. Und wenn ihr dann am Ende der Kampagne endlich alle Feinde vertrieben habt - beginnt alles von vorn.

Im Endgame taucht nämlich eine Fraktion namens Black Tusk auf, die die Stadt erneut erobert und euch mit Hightech-Waffen bekriegt. Dazu zählen auch außergewöhnliche Kreaturen wie Roboterhunde, die mit Geschützen auf euch ballern.

Die Black Tusk sind eine private Militärorganisation, die starke Verbindungen in die Wirtschaft und Politik hat. Warum sie nun allerdings Washington D.C. an sich reißt, haben die Entwickler von Massive Entertainment noch nicht verraten - das sollen die Spieler selbst herausfinden.

Welche Einheiten haben die Black Tusk?

Wie auch bei den anderen Fraktionen bestehen die Black Tusk aus unterschiedlichen Gegnertypen, beispielsweise Scharfschützen und Tanks. Insgesamt gibt es acht verschiedene Typen:

Der klassische Soldat. Kommt in größeren Gruppen und versucht euch einzukesseln. Rusher: Die Black Tusk rennen nicht schreiend auf euch zu, sondern schicken lieber eine fliegende Drohne, die bei Feindkontakt explodiert.

Wenn ihr mehr über die Welt von The Division 2 nach der Kampagne erfahren wollt, werft einen Blick in unsere Preview zum Endgame oder schaut euch das Video unter dieser News an.