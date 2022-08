Die Ringe der Macht: Erste Reaktionen überschütten die Serie mit Lob

Fantasy-Fans können sich momentan wirklich nicht beschweren. Erst in den letzten Tagen startete House of the Dragon auf dem Streaming-Anbieter Sky und begeistert in Folge 1 Fans und Kritiker und schon bald wird Rings of Power auf Amazon veröffentlicht. Ausgewählte US-Journalisten durften jetzt die ersten zwei Folgen der Herr der Ringe-Serie sehen und waren begeistert.

Die ersten Reaktionen

Nicht nur Journalisten durften die Folgen bereits anschauen, auch Autor Neil Gaiman konnte schon einen Blick auf die Serie erhaschen. Dieser ist unter anderem für die Comic-Reihe Sandman bekannt, deren Serien-Adaption momentan auf Netflix läuft.

Gaiman schreibt auf Twitter, die ersten zwei Folgen seien wirklich, wirklich spaßig. Es wäre genau das, was er sich als Schuljunge vom Silmarillion erhoffte, jedoch nicht bekam.

Perri Nemiroff betont, dass das Level an Kostüm- und Setdesign außergewöhnlich ist . Trent Moores Ansicht nach tropft das massive Budget der Serie förmlich aus dem Bildschirm und Rob Keyes versichert, dass die ersten zwei Episoden besser sind, als die bisherigen Trailer vermuten ließen .

Wirklich negative Meinungen sind nicht zu finden, lediglich wenige skeptische Stimmen sind sich unsicher, ob der Plot und die vielen Figuren auf Dauer unterhalten können. Brandon Katz schreibt beispielsweise, es wäre eine mühsame Aufgabe, so viel nötiges Worldbuilding einzuführen. Germain Lussier behauptet, Episode 1 und 2 starten etwas langsam, er will aber definitiv weiterschauen.

Auch wenn die meisten Stimmen schon sehr positiv klingen, solltet ihr nicht zu viel Gewicht in die Aussagen legen. Immerhin durften die Journalisten nur die ersten zwei der insgesamt acht Folgen sehen. Es sind auch keine finalen Kritiken, sondern nur Ersteindrücke ausgewählter Personen. Trotzdem lassen diese natürlich hoffen, dass die Serie am Ende auch überzeugen kann.

Freut ihr euch schon auf Die Ringe der Macht oder seid ihr aufgrund des gezeigten Materials skeptisch? Schreibt es uns in die Kommentare!