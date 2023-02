Zelda, Metroid & Co.: Die schönsten und wichtigsten Trailer von der Nintendo Direct

Habt ihr die Nintendo Direct verpasst? Oder wollt ihr noch einmal die Trailer des gestrigen Streams in aller Ruhe nachholen? Dann seid ihr hier genau richtig! Wir haben die wichtigsten und schönsten Trailer und Ankündigungen rund um Zelda, Mario Kart, Metroid und Co. für euch gesammelt und übersichtlich zusammengefasst. Viel Spaß beim Schauen!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Release: 12. Mai 2023

Seit der Ankündigung zur Fortsetzung von Breath of the Wild werden auf jeder Nintendo Direkt neue Infos zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom heiß erwartet. Neben einem neuen Trailer mit Kampfszenen und den neuen Fortbewegungsmitteln für die Open World wurde auch mehr über die Collector's Edition sowie den Preis des Spiels verraten.

Metroid Prime: Switch Remaster

1:18 Metroid Prime Remastered im Gameplay-Trailer angekündigt

Release: ab sofort

Für Metroid-Fans gab es eine große Überraschung: Statt mehr zu Metroid 4 zu zeigen, wurde ein Switch Remaster zum Klassiker Metroid Prime präsentiert und kann auch direkt digital gekauft werden - die physische Version erscheint hingegen am 3. März. Was in dem Remaster steckt, verraten euch die Kollegen von GamePro.

Mario Kart 8 Deluxe: Neuer Charakter

0:57 Mario Kart 8 Deluxe: Erster Trailer zur DLC-Welle 4 enthüllt neue Strecke und Fahrer

Release: Frühling 2023

Auch für Fans einer gepflegt brutalen Runde Mario Kart gab es eine vielleicht (?) angenehme Überraschung. Mit den neuen DLCs für 2023 wird es auch ein neuer Charakter in die Runde schaffen, der sich gemischter Beliebtheit erfreut: Birdo, der pinke Dinosaurier mit dem riesigen Rüssel, wird sich künftig auch ins Kart oder aufs Motorrad schwingen können. Welche DLCs euch noch erwarten, könnt ihr direkt bei GamePro nachlesen.

Professor Layton and the New World of Steam

0:23 Nintendo zeigt neues Professor Layton für die Switch

Release: noch unbekannt

Entschuldigung, wann kommt eigentlich der nächste Bus? Wenn sich die Zahnlücke des Himmels öffnet und die Welt unter dem Karren ihre Fenster schließt, wird sich ein neuer Kranich erheben! Ah, vielen Dank. Für Freunde der Rätselkunst wurde in einem kurzen Teaser der neue Teil von Professor Layton vorgestellt - auch wenn er sich in Sachen Release und Story noch geheimnisvoll gibt.

Pikmin 4

3:07 Pikmin 4: Neuer Trailer zeigt Gameplay und gibt Releasetermin bekannt

Release: 21. Juli 2023

Nach seiner ersten Ankündigung zeigte nun auch Pikmin 4 erstes Gameplay und gab in dem Zuge direkt seinen Release bekannt. Im Trailer zeigte es eine neue Perspektive, seine Charaktere und die neuen Mechaniken - wie etwa die des Eis-Pikmins, das Gewässer einfrieren kann, um sie begehbar für die neue Crew zu machen.

Game Boy via Nintendo Switch Online spielen

3:35 Nintendo Switch Online: Alle enthaltenen Gameboy & Gameboy Advance-Spiele im Trailer

Release: ab sofort

Achtung Game Boy Fans, gehört ihr auch zu den Leuten, die ihrem alten Handheld hinterhertrauern, weil er kaputt ist, verschollen gegangen ist oder versehentlich bei einem Garagenverkauf verscherbelt wurde? Dann könnt ihr jetzt einige Klassiker aus der Game-Boy-Serie (auch Color und Advanced) via Nintendo Switch Online spielen. Die Kollegen bei GamePro verraten euch, was drinsteckt.

