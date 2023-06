Die Sims 4: Neue Erweiterung Horse Ranch ist was für Pferde- und Western-Fans

Beachtet bitte die drollige Zwergziege, die im Hintergrund rumliegt.

Die neue Erweiterung für Die Sims 4 ist enthüllt und der Name ist Programm: In Horse Ranch schwingt ihr euch in den Sattel, pflegt eure Pferde, bestreitet Turniere oder schmückt Sims und Häuser mit den neuen Western-Gegenständen. Wir haben alle wichtigen Infos zu Release und Inhalten für euch.

Das steckt in der Erweiterung Horse Ranch

Eure Sims können sich dank der Addons Cats & Dogs und Cottage Living ja schon um einen ganzen Stall an Tieren kümmern (also ganz im wörtlichen Sinn). Jetzt kommen die von Fans lang gewünschten Pferde dazu, mitsamt passender Ausrüstung, Deko und Aktivitäten.

Die wichtigsten Neuerungen in der Erweiterung:

Nachbarschaft Satteltal, in der mehrere Ranches liegen

Nationalpark-Nachbarschaft Galopp-Schlucht mit Picknickplätzen und Höhlen zum Erkunden

Pferde züchten (oder retten), aufziehen, ausbilden und auf ihnen reiten, zum Beispiel um die Nachbarn zu besuchen

Zwergziegen und Zwergschafe, die auf eurer Ranch einziehen können

Leben auf einer amerikanischen Western-Ranch, stilecht mit Schaukelstühlen, Wagenrädern, Stallungen, Schuppen und so weiter

Neue Farmaktivitäten wie Heuernte, Nektar sammeln, Zwergziegen melken, Reitpark, Besuch auf anderen Farmen, Grillpartys auf der Ranch

2:25 Die Sims 4: Neue Erweiterung Horse Ranch lässt euch auf eine Western-Farm ziehen

Was genau können die Sims-Pferde?

Das Highlight der Erweiterung sind natürlich die neuen huftragenden Freunde der Sims. Pferde können ganz unterschiedlich aussehen (es gibt auch einen Editor zum Selbsterstellen), je nach Rasse. Außerdem haben sie vier mögliche Fähigkeiten, in denen ihr sie ausbilden könnt: Charakter, Beweglichkeit, Springen und Ausdauer. Diese Skills sind für Reitturnieren wichtig, bei denen ihr Geld und Plaketten gewinnt.

Falls ihr euch als Pferdezüchter versuchen wollt: Fohlen erben Eigenschaften ihrer Eltern wie auch Sims-Kinder. Ihr könnt sie dann großziehen und ausbilden.

Wann erscheint die Erweiterung Horse Ranch? Das Addon kommt am 20. Juli 2023 für alle Plattformen, also PC (Steam, Epic, Origins), PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox X/S raus. Falls ihr euch wundert, warum Epic aufgelistet wird: Inzwischen ist Die Sims 4 auch dort erhältlich.

Habt ihr auch schon gespannt auf die Pferde für Sims 4 gewartet? In den letzten Wochen wurden ja schon Gerüchte laut, dass es in der Expansion um die gehen wird.