Diese Woche bei MAX: Amerika-Trip mit Kojima & News zu Age of Empires

Eineinhalb Premieren erwarten euch diese Woche auf MAX! Zweieinhalb? Die etwas krumme Zahl habt ihr Cosplosion zu verdanken, denn obwohl die Show schon lief und auf euren Wunsch hin fortgesetzt wird, ist am Donnerstag ab 19 Uhr zum ersten Mal Tasha aka Rainbowfox mit an Bord, um mit Tony an Cosplays zu Borderlands 3 zu arbeiten. Wenn ihr selbst gerade an einem Kostüm arbeitet und Tipps braucht, schaut rein, holt euch Anregungen und fragt nach!

Am Dienstag will euch ab 17 Uhr Leya bei Let's Chill ein bisschen runter- und in den Feierabend bringen, bevor eure Gemüter ab 19 Uhr bei Magic Nights wieder mit Intrigen, Kämpfen und Empörung rotglühend erhitzt werden! Marcos Erzfeind Stefan ist diese Woche zwar nicht vorbei, Jakob & Chulane sehnen sich aber schon nach einer Revanche für den letzten Besuch in der Show!

Strategie-Fans sollten außerdem am Donnerstag einschalten, denn wir übertragen die Xbox-Show aus London live, um bloß nicht zu verpassen, was Microsoft zu Age of Empires anzukündigen hat! Schließlich sollte nach eigener Aussage dieses Event der Zeitpunkt für mehr Infos zum geheimnisumwitterten Age of Empires sein! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 11. November

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Julius

Ab 17 Uhr - Just Dance 2020 mit Julius, Fritz & Tasha

Ab 18 Uhr - Warcraft 3: Reforged mit Jochen

Ab 19 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 12. November

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Let's Chill mit Leya

Ab 19 Uhr - Magic Nights #49 mit Maurice, Marco, Jakob & Jochen

Mittwoch, 13. November

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Michi

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich #4 mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Death Stranding mit Julius

Donnerstag, 14. November

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Roman

Ab 17 Uhr - Age of Empires 2: Definitive Edition im Community-Match

Ab 19 Uhr - Borderlands-Cosplosion #1 mit Tony & Tasha

Ab 21 Uhr - Die Xbox-Show live aus London

Freitag, 15. November

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - retroMAX mit Michi

Ab 19 Uhr - Death Stranding mit Julius