Diese Woche bei MAX: Bannerlords versammelt euch, die Zombies kommen!

Das Home Office hat manchmal seltsame Wirkungen auf die Menschen. So manch einer räumt in den Pausen die komplette Wohnung auf oder pflanzt exotische Sträucher an - und Jochen vergisst fast, dass endlich Mount & Blade 2: Bannerlord erscheint! Einen Tag früher als vormals angekündigt, aber umso besser!

Damit ist diese Woche eine des frühen und lang erwarteten Gameplays, denn wir spielen nicht nur endlich Bannerlord, sondern sind am Donnerstag auch direkt zum Start von Resident Evil 3 live mit dabei, wenn, Umbrella sei Dank, wieder mal die halbe Welt als Zombies durch die Gegend schlurft. Wir sehen uns im Stream!

Info: Den Bannerlord-Stream mit Jochen und Maurice könnt ihr nicht nur auf MAX, sondern auch auf dem YouTube-Kanal der GameStar anschauen - zum Livestream auf YouTube.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 30. März

Ab 19 Uhr - Mount & Blade 2: Bannerlord mit Jochen & Maurice

Dienstag, 31. März

Ab 19 Uhr - Magic Nights #66 am Tabletop Simulator

Mittwoch, 1. April

Ab 19 Uhr - Nataschakalypse mit euren Themen

Donnerstag, 2. April

Ab 19 Uhr - Doom Eternal mit Julius

Freitag, 3. April

Ab 19 Uhr - Resident Evil 3 Remake im großen Release-Stream