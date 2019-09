Diese Woche bei MAX: Borderlands-Kuchen, ein vermisster Commander & noch mehr Julius

Wenn ihr nach unten scrollt und euch unseren Plan für diese Woche anseht, werdet ihr feststellen, dass ein Name besonders oft auftaucht: Julius. Der kümmert sich ab jetzt erst mal um drei Abende in der Woche, in der nicht zwischen Themen gesprungen wird, sondern immer klar ein Spiel oder Thema im Fokus steht.

Neben mehr Julius bekommt ihr aber natürlich auch die bekannten MAX-Klassiker! Magic Nights wird am Dienstag wieder mal von Stefan beehrt, unserem härtesten und erfolgreichsten Gastspieler - ob er sich mit wahnsinnigen Vampiren aber genauso gut schlägt wie sonst, finden wir gemeinsam heraus! Gespielt wird:

Vorausgesetzt natürlich, dass Maurices Urza wieder auftaucht, denn scheinbar hat sich die Magic-Legende auf eigene Faust aufgemacht, um Phyrexia niederzuwerfen - ohne uns zu sagen, wo er hin ist.

Außerdem kehrt am Donnerstag Tony zurück! Bei Cakexplosion geht's diesmal, passend zum Release, um Borderlands, zu Gast wird unser GameStar-PC-Checker Jakob sein. Leider fällt aber auch eine Show aus; auf GamePro Live müsst ihr diese Woche verzichten. Nichtsdestotrotz: Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 16. September

Ab 14 Uhr - God of War mit Labiumminus

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Borderlands 3 mit Julius

Dienstag, 17. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - God of War mit Labiumminus

Ab 19 Uhr - Magic Nights #43 mit Maurice, Marco, Jochen & Stefan

Mittwoch, 18. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - God of War mit Labiumminus

Ab 19 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Ab 21 Uhr - Borderlands 3 mit Julius

Donnerstag, 19. September

Ab 13 Uhr - WoW Classic mit Sputti von Guildnews

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Community-Zocken mit SaftigesGnu

Ab 19 Uhr - Cakexplosion mit Tony & Borderlands

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 20. September

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Borderlands 3 mit Julius

Samstag, 21. September

Ab 16 Uhr - AC Odyssey & DLCs mit Slethzockt

Sonntag, 22. September

Ab 16 Uhr - Green Hell mit ChrizzPlay