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»Viel Glück, Kinder« - Crimson Desert macht Familienvater nach jahrelanger Spielepause sehr, sehr glücklich

Ein Brett wie Crimson Desert spielt man nicht zwischen Tür und Angel.

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Marie-Lena Höftmann
19.06.2026 | 09:15 Uhr

62,99 €

Was geht in diesem Bild eigentlich vor sich? Was geht in diesem Bild eigentlich vor sich?

Vielleicht kennt ihr es aus dem eigenen Leben: je älter man wird, desto weniger Zeit hat man für's Spielen. Sei es aufgrund von Arbeit, anderen Interessen oder der Familie. Genau so erging es einem Familienvater auf Reddit, der nach jahrelanger Gaming-Pause jetzt wieder zum Controller greift. Und das Spiel, das er sich für den Wiedereinstieg ausgesucht hat, erwischt ihn jetzt mit voller Breitseite.

Die nächsten 1.000 Stunden sind gesichert

Laut seines Posts hat Jambocat sich für Crimson Desert entschieden, weil die Bilder ihn ein wenig an Ghost of Tsushima erinnerten. Er habe nicht weiter zu dem Spiel recherchiert und wurde deshalb ziemlich überrascht.

Video starten 13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

In dem Beitrag beschreibt er, wie er das Open-World-Spektakel wahrnimmt:

Also aus der Perspektive von jemandem, der sich vorher nicht über das Spiel informiert hat und hauptsächlich spielt, wenn die Kinder schon schlafen – ich bin schon jetzt nur noch halb funktionstüchtig. Die Geschichte ist: Ich sterbe? Dann wuchern seltsame, außerirdisch anmutende Blöcke an meinen Händen, dann tauche ich in einem Lager auf, töte Typen für jemanden, den ich nicht kenne, und kurz darauf habe ich einen Batman-Umhang und kann gleiten? [...]

Jedenfalls weiß ich, dass ich noch am Anfang stehe, aber es macht Spaß und ich genieße es, und ich habe das Gefühl, dass ich 1.000 Stunden damit verschwenden werde (viel Glück, Kinder).

Für ihn spiele sich Crimson Desert wie ein Fiebertraum, der mit einer stark gemoddeten Version von Skyrim gemischt wurde und ganz habe er die Story und die Welt noch nicht verstanden. Aber er sei trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, extrem fasziniert.

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In den Kommentaren zeigen die Leute vollstes Verständnis. Der Top-Kommentar schreibt einfach nur »Ja« und jemand anderes antwortet darauf: »›Ja‹ scheint hier das Motto des Designteams zu sein. Solarpunk oder mittelalterliche Fantasy? Ja. Von JRPG oder CRPG inspiriert? Ja. Und so weiter.«

Jemand anderes spinnt die Idee weiter: »Es ist, als hätten sie eine ganze Woche lang Ideen gesammelt, um eine Tafel mit Spielideen zu füllen. Am Ende der Woche fragte jemand: ›Okay, wann fangen wir an, Dinge von der Liste zu streichen?‹ Und der Chef antwortete: ›Hä? Was meinst du?‹«

Wenn man sich die Fülle an Features von Crimson Desert anschaut, könnte man meinen, dass das Brainstorming der Entwickler tatsächlich so abgelaufen ist. Das Spiel mischt Fantasy-Elemente mit Sci-Fi und packt noch etliche zusätzliche Aktivitäten obendrauf. So könnt ihr euch einen eigenen Zoo zulegen, indem ihr bis zu 50 Haustiere im Lager umherlaufen lasst. Mehr dazu lest ihr im obigen Artikel.

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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