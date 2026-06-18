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BREAKING: GTA 6 könnt ihr in wenigen Tagen vorbestellen! Der Preorder-Termin samt Cover Artwork steht fest

Völlig aus dem Nichts erreicht uns eine Mail von Rockstar: Der Preorder-Start für GTA 6 steht nun endlich fest!

Profilbild von Dimitry Halley

Dimitry Halley
18.06.2026 | 16:09 Uhr

GTA 6 hat ein offizielles Release-Datum. Und ein Cover Artwork! Vice City kann kommen. GTA 6 hat ein offizielles Release-Datum. Und ein Cover Artwork! Vice City kann kommen.

Das ist kein Leak, kein Gerücht, kein falscher Alarm: Der Vorbesteller-Termin für GTA 6 wurde uns gerade von Rockstar offiziell per Pressemitteilung bestätigt. Und die Preorder-Pforten öffnen sich sogar schon sehr, sehr bald. Aber bevor wir auf den Punkt kommen, erstmal zur Historie von Grand Theft Auto, denn alles begann ...

Okay, okay, kleiner Scherz: Ab dem 25. Juni 2026 könnt ihr GTA 6 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S vorbestellen. Sorry, liebe PC-Community, ihr steht leider noch ein Weilchen im Regen. Damit verbunden zeigt Rockstar auch das offizielle Cover Artwork des Spiels in voller Gänze:

Das Cover Artwork zeigt die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia von GTA 6 und jede Menge Vice-City-Flair. Das Cover Artwork zeigt die beiden Hauptfiguren Jason und Lucia von GTA 6 und jede Menge Vice-City-Flair.

Interessanterweise enthüllt Rockstar diese Info ohne einen neuen Trailer zum Spiel. So haben sie es schon bei Red Dead Redemption 2 und GTA 5 gehandhabt, aber trotzdem: die Gaming-Welt wartet seit Wochen sehnsüchtigt auf einen dritten Trailer. Vielleicht haben wir in den nächsten Tagen ja Glück. Was es aber gibt, ist ein ... Cover Reveal Trailer, sowas leistet sich auch nur Rockstar:

Video starten 0:33 GTA 6: Ja, Rockstar hat tatsächlich einen eigenen Trailer fürs Spielecover produziert

Über Preis, Editionen und physische vs. digitale Fassungen gibt's allerdings noch keinerlei Infos, die Pressemitteilung ist genau fünf Zeilen lang und drei davon sind »Hallo«, »Liebe Grüße« und der Name des Absenders.

Aber zumindest rezitiert die Preorder-Seite nochmal die wichtigsten Eckpunkte der Story. Wörtlich heißt es:

Als ein simples krummes Ding Jason und Lucia in eine kriminelle Verschwörung verwickelt, die sich über den ganzen Bundesstaat Leonida erstreckt, findet sich das junge Verbrecherpärchen auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder – dazu gezwungen, sich mehr als jemals zuvor aufeinander verlassen zu müssen, wenn sie überleben wollen.

Grand Theft Auto VI
Vorbestellung ab 25. Juni 2026
Grand Theft Auto VI
Schon bald für Playstation 5 und Xbox Series X|S

Wann erscheint GTA 6 nochmal?

GTA 6 erscheint nach mehreren Verschiebungen am 19. November 2026, ein Ereignis, dem fast die komplette Branche gerade ausweicht. Haufenweise Releases wurden in den September vorverlegt oder – wie im Fall von Fable – sogar ins nächste Jahr verschoben. Der Release von GTA wird so ein historisches Ereignis, dass manche Betriebe ihrer Belegschaft den Launch-Tag frei geben, weil sich sonst eh alle krankmelden würden.

Also: Falls ihr euch optimal vorbereiten wollt, könnt ihr ab 25. Juni vorbestellen. Wir raten euch aber wie immer dazu, lieber erstmal abzuwarten, bis die ersten Reviews da sind.

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GTA 6 - Grand Theft Auto 6

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Genre: Action

Release: 2027 (PC), 19.11.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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