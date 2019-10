Diese Woche bei MAX: Der Relaunch mit Julius, Heider und neuem Look

Wir sind wieder da! Nein, unsere Studios waren nicht zwischenzeitlich von Goblins besetzt und nein, wir müssten sie nicht erst aufwendig mit Flammenmagie und Kamerastativschlägen vertreiben. Ehrlich! Wir haben uns in der vergangenen Woche vielmehr darum gekümmert, unsere Streaming-Abläufe sauberer und einfacher zu gestalten, neue Grafiken zu entwerfen (Danke an Maike!) und über neue Shows nachzudenken, von denen ihr in dieser Woche die ersten zu sehen bekommen sollt!

Die Klassiker bleiben auch natürlich erhalten: am Dienstag startet nach längerer Pause um 19 Uhr wie gewohnt wieder eine Runde Magic Nights, am Donnerstag gibt's ab 19 Uhr Cakexplosion mit Tony, dem verdammten Kannibalen-Clown Pennywise & dem Heider. Daneben erlebt ihr die Premieren der Jules & Heider-Show, Niedlich & Tödlich und Nicht mein Ding.

Unsere Gäste und Streamer in dieser Woche:

Wir haben außerdem dafür gesorgt, dass ihr euch auf Discord noch wohler fühlen könnt und euch auf Anhieb besser zurechtfindet - schließlich wollen wir nicht nur für euch senden, sondern auch mit euch chatten und uns austauschen. Schaut einfach mal rein und gebt uns fleißig Feedback! MAX soll besser werden und das geht nur, wenn ihr uns genau sagt, was euch gefällt und wo ihr noch Luft nach oben seht. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 21. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Julius

Ab 17 Uhr - Nicht mein Ding mit Leya, Maurice & FIFA

Ab 19 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 22. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Michi

Ab 17 Uhr - Astellia Online mit Sputti

Ab 19 Uhr - Magic Nights #46

Mittwoch, 23. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Roman

Ab 17 Uhr - Niedlich & Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Langer Zockerabend mit Julius

Donnerstag, 24. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Alex aka Hobbygeneral

Ab 17 Uhr - Hardcore-Strategie mit dem Hobbygeneral

Ab 19 Uhr - Cakexplosion mit Tony, Pennywise & dem Heider

Freitag, 25. Oktober

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - RetroMAX mit Michi

Ab 19 Uhr - Langer Zockerabend mit Julius