Diese Woche bei MAX: Der virtuelle Michi, Table Flips & noch ein Abschied

Nicht mehr einfach so rausgehen zu können nervt, klar, aber solange uns bei MAX im Home Office noch nicht die Decke auf den Kopf fällt - oder vielleicht gerade damit das nicht passiert - gibt's bei uns auch weiterhin jeden Tag ab 19 Uhr fantastische Shows mit noch fantastischeren Streamern!

Unser »altes« Studio bekommt ihr diese Woche jedoch trotzdem noch mal zu sehen, denn wir senden am Donnerstag von dort die allerletzte Folge von Cosplosion - ab April findet ihr am Donnerstag um 19 Uhr dann eine andere Show am Sendeplatz von Cakexplosion & Cosplosion.

Gleichzeitig kommt aber auch jemand Neues: der virtuelle, Combine-mit-den-bloßen-Fäusten-vermöbelnde Michi! Direkt zum Wochenauftakt zeigen wir euch Half-Life: Alyx: also Michi zeigt, während Micha & Fritz die Faszination rund um Half-Life und VR erklären. Wir sehen uns im Stream!

Info: Den Livestream zu Half-Life: Alyx könnt ihr euch auch auf YouTube bei GameStar ansehen.

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 23. März

Ab 19 Uhr - Half-Life: Alyx mit Michi, Micha & Fritz

Dienstag, 24. März

Ab 19 Uhr - Magic Nights #65 am Tabletop Simulator

Mittwoch, 25. März

Ab 19 Uhr - Misbits mit dem MAX-Team

Ab 20 Uhr - DOOM Eternal mit Jules

Donnerstag, 26. März

Ab 19 Uhr - Die letzte Folge Cosplosion mit Tony & Tasha

Freitag, 27. März

Ab 19 Uhr - Feierabend-Zocken mit Jules oder Natascha