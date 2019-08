Diese Woche bei MAX: Die gamescom ist vorbei, wir sind wieder da!

Wer uns letzte Woche auf MAX, bei YouTube oder auf Twitter und Co verfolgt hat, um die gamescom 2019 mit uns zu erleben, weiß: inzwischen haben wir unseren kompletten Messestand wieder fein säuberlich in Kisten verpackt - nur zurück sind all die bedeutungsvollen Boxen noch nicht!

Das ändert aber nichts daran, dass wir euch ab dieser Woche wieder wie gewohnt jeden Tag cooles Programm liefern werden! Angefangen bei Magic Nights am Dienstag, über Cakexplosion am Donnerstag bis zur neuen Talk-Runde mit Slethzockt am Sonntag.

Neue Talk-Runde? Exakt! Sleth und drei Freunde sprechen in der allerersten Folge von »Nexxt Up« zuerst ein bisschen über die vergangene gamescom und dann über die heißesten Spiele im September. Schaut am Sonntag, 1. September, ab 20 Uhr rein und seid Teil unserer neuesten Show!

Auch ein wichtiger Termin: der Montag, denn das ist der letzte Arbeitstag unseres treuen (immer noch nicht mumifizierten) MAX-Praktikanten James, der uns in den letzten sechs Monaten fleißig dabei geholfen hat, das tägliche Chaos zu bekriegen, aber vor allem unsere Instagram-Stories phänomenal aufpoliert hat. Seid dabei, wenn er sich ab 16 Uhr live von euch verabschiedet! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 26. August

Ab 8 Uhr - Rerun: Tag 1 der gamescom 2019

Ab 16 Uhr - Adieu! Der letzte Daily Chat mit James

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 3 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 27. August

Ab 8 Uhr - Rerun: Tag 2 der gamescom 2019

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #40 mit Maurice, Marco & Jochen

Mittwoch, 28. August

Ab 8 Uhr - Rerun: Tag 3 der gamescom 2019

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 21 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 29. August

Ab 8 Uhr - Rerun: Tag 4 der gamescom 2019

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Community-Zocken mit SaftigesGnu

Ab 19 Uhr - Cakexplosion mit Tonysaurus.bakes & Toy Story

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 30. August

Ab 8 Uhr - Rerun: Tag 5 der gamescom 2019

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 3 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Samstag, 31. August

Ab 16 Uhr - Assassin's Creed Odyssey + DLCs mit Slethzockt

Sonntag, 1. September

Ab 16 Uhr - Anno 1800 »Versunkene Schätze« mit ChrizzPlay

Ab 20 Uhr - Nexxt Up - Der Spiele-Talk mit Slethzockt, Kalix, Divi & DasEnvy