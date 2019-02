Diese Woche bei MAX - Die GameStars, Bastarde, Spyro-Kuchen und Anthem

Falls ihr euch schon mal gefragt habt, was ihr als Community bewirken könnt, dürft ihr diese Woche täglich von 18 bis 19 Uhr sehen, wie groß eure Macht ist: wir präsentieren die GameStars 2018! Welche Spiele ihr zu den besten des letzten Jahres gekürt habt, zeigen euch Daniel und die GameStar-Redaktion in unseren fünf Verleihungs-Shows.

Aber auch davor und danach gibt's volles Programm, etwa den neuen Kingdom-Come-DLC am Dienstag, Commander-Schlachten bei Magic Nights, Hearthstone und einen Spyro-Kuchen mit Marius, dem Lego-Künstler, dessen Kreation Daniel auf der EGX im letzten Jahr zerschmettert hat.

Ach übrigens, wenn ihr vom 15. bis 17. Februar auf der DreamHack in Leipzig seid, könnt ihr uns auch dort treffen, denn wir sind nicht nur offizieller Medienpartner der Mega-LAN, sondern streamen auch jeden Tag von dort für euch, holen uns coole Gäste und veranstalten sicher auch jede Menge Unfug.

Anthem & MAX

Die spielbaren Anthem-Wochenenden läuten wir jeden Freitag um 20 Uhr mit dem Rehost einer neuen Gameplay-Episode ein, für die der Heider gemeinsam mit anderen Streamern in England beim Entwickler vor allen anderen zocken durfte. Eine Folge von »Ungewöhnliche Verbündete« dauert rund 45 Minuten, eine gute Einstimmung also, falls der eigene Download noch schuftet.



Zum Abschluss des Anthem-Wochenendes gibt's dann am 3., 17. und 24. Februar ab 18 Uhr Anthem Together auf MAX. Die Streams entstehen in Zusammenarbeit mit EA und sind deshalb immer als Werbung gekennzeichnet.