Diese Woche bei MAX: Ein bisschen Wirbel und die üblichen DreamHack-Vorbereitungen

Hossa, diese Woche gibt's wieder eine volle Woche MAX - auch in Bayern ist der Nachschub an Feiertagen nicht unbegrenzt! Und wenn alles glattläuft, werdet ihr gar nicht mitbekommen, dass bei uns hinter den Kulissen schon alles auf die kommende DreamHack ausgerichtet ist und die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Vielleicht verraten wir euch aber schon was Genaueres zu unserem Messeprogramm!

Ansonsten wird diese Woche ruhig und in den gewohnten Bahnen laufen, mit einer kleinen Ausnahme: Weil wir am Donnerstag von 20 bis 1 Uhr die neuesten Live-Enthüllungen zu ESO in Las Vegas mitverfolgen, wandert Cakexplosion einen Sendeplatz nach vorne und wir dekorieren schon ab 17 Uhr Kuchen oder Cupcakes. Das Thema? Lasst euch überraschen! Es wird auf jeden Fall ein guter Abend für alle Freunde von gutem Essen und MMOs!

Am Mittwoch wurde nichts verschoben, dafür aber ein Highlight für alle Magic-Fans in den Plan integriert: Großmeister Maurice hat mal wieder früheren Zugang zum neuen Set als wir übrigen Sterblichen und zeigt euch, was Theros: Beyond Death in MTG Arena so kann. Für den Stream stellt uns Wizards of the Coast einen speziellen Preview-Account mit Zugang zu allen Karten zur Verfügung. Einige der neuen Karten werdet ihr dann in den kommenden Wochen sicher auch bei Magic Nights wiederfinden. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 13. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jules

Ab 17 Uhr - Steam Roulette mit Jules

Ab 18 Uhr - CS: GO mit Praktikant Jonas

Ab 19 Uhr - Die Jules & Heider-Show

Dienstag, 14. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Ready Leya One mit Lost Ember

Ab 19 Uhr - Magic Nights #56 mit Marco, Maurice, Matthias & Jochen

Mittwoch, 15. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Michi

Ab 17 Uhr - Niedlich oder Tödlich mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - MTG Arena mit Maurice im Preview-Stream

Donnerstag, 16. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - Cakexplosion mit Tony & LAN-Cupcakes

Ab 20 Uhr - ESO-News aus Las Vegas #Werbung

Freitag, 17. Januar

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - retroMAX

Ab 19 Uhr - Der Feierabend-Stream mit Jules