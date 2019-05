Diese Woche bei MAX - Ein letztes Mal Game of Thrones & Spellforce 3

Es gibt viele Ankündigungen für MAX - für diese und die nächste Woche! Der Vatertag und ein paar Programmbesonderheiten wirbeln nämlich unseren Plan etwas durcheinander. Aber fangen wir mit den guten Nachrichten für Strategen an: Heiko Klinge spielt mal wieder auf MAX, diesmal das neue Spellforce-3-Addon Soul Harvest. Als Experte schaut er sich für euch die Erweiterung an, begleitet von einem Entwickler und Daniel.

Hinweis: THQ bezahlt uns die Produktionskosten für den Stream, weshalb er auch als Werbung gekennzeichnet ist. Heiko ist jedoch nur als Experte zu Gast und wird seine Meinung zum Spiel ungehindert kundtun.

Gleich danach erwartet euch am Dienstag eine neue Folge von Magic Nights, diesmal allerdings ohne Marco und Maurice - dafür steigen Jochen, Punktsieger Stefan, Katta und »Backstabbing Alex« zu eurer Belustigung in den Ring!

Was euch sonst noch erwartet, könnt ihr im Plan nachschauen, nur auf Cakexplosion müsst ihr in den nächsten zwei Wochen verzichten. Tony bereist die Welt, um bei uralten Kuchenmeistern ihr Handwerk zu verfeinern und euch danach noch filigranere und abgedrehtere Kreationen zu kredenzen. Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 27. Mai

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen & Tasha

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Layers of Fear 2 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Dienstag, 28. Mai

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Spellforce 3: Soul Harvest mit Heiko #Werbung

Ab 19 Uhr - Magic Nights #28 mit Alex, Katta, Stefan & Jochen

Mittwoch, 29. Mai

Ab 13 Uhr - Anno 1800 mit Tumlu

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - VA-11 HALL-A & Layers of Fear 2 mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - Layers of Fear 2 & The Last Guardian mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 30. Mai - Vatertag!

Ab 13 Uhr - DOTA 2 Auto Chess mit Sputti von Guildnews

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! mit Sephiron

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 31. Mai

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoregame

Ab 19 Uhr - Das Bild der Frau in Game of Thrones mit Maurice, Marco und Laura

Samstag, 1. Juni

Ab 16 Uhr - Code Vein mit Slethzockt

Sonntag, 2. Juni

Ab 16 Uhr - Anno 1800 im PvP-Modus mit ChrizzPlay