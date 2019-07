Diese Woche bei MAX - Fortnite Amargeddon, GameStar Plus und Cakexplosion

Diese Woche freuen wir uns einmal wieder die Gesichter von GameStar Plus bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht haben Heiko, Holger und Peter sogar ein neues Gesicht an Bord? Gespielt wird auf jeden Fall ein Multiplayer-Spiel während sie sich euren neugierigen Fragen stellen. Es lohnt sich also reinzuschauen!

Als Highlight freuen wir uns diese Woche am Dienstag auf Youtuber und Streamer Amar, der euch bei Amargeddon Fortnite ab 16 Uhr bis in die Nacht mit einem spannenden Fortnite Community Turnier unterhalten wird. Schaltet rein, denn wir erwarten viel Action und viele Lamas!

Für Cakexplosion Fans können sich freuen, denn unsere Tony ist gut erholt zurück aus ihrem Urlaub und begrüßt euch am Donnerstag wieder in unserem süßestem Stream der Woche!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 15. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit James

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 16. Juli

Ab 16 Uhr - Amargeddon: Fortnite

Mittwoch, 17. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live

Ab 19 Uhr - GameStar Plus

Ab 21 Uhr -ChaosGaming mit Heidergeil

Donnerstag, 18. Juli

Ab 13 Uhr - Dota Underlords mit Sputti von Guildnews

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Fortnite mit SaftigesGnu

Ab 19 Uhr - Cakexplosion

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 19. Juli

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Sonntag, 20. Juli

Ab 16 Uhr - SlethZockt: Borderlands 2

Sonntag, 21. Juli

Ab 16 Uhr - Chrizzplay: Heavy Rain