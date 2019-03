Diese Woche bei MAX - Game of Thrones mit Nerdkultur & BFV: Firestorm

Nach einem warmen Frühlingswochenende geht es bei MAX diese Woche gleich heiß los. Die Woche startet gleich mit einem Highlight. Gleich am Montag spielen wir Firestorm, den neuen Battle Royal Modus von Battlefield V für euch. Ab 14 Uhr geht es los!

Weiter geht es außerdem diese Woche auch mit unserem neuen Format DailyChat, wo sich jeden Tag ein mutiger Mitarbeiter von GameStar, GamePro, MAX oder Webedia euren Fragen stellt. Jeden Tag von 16-17 Uhr. Schaut unbedingt mal rein!

Die finale Staffel von Game of Thrones rückt immer näher. Passend zur immer weiter ansteigenden Spannung, spekuliert Marco von Nerdkultur diese Woche mit euch zusammen über das große Finale in Westeros. Den Game of Thrones-Ausblick gibt es Mittwoch ab 19 Uhr live auf Twitch.

Zum Abschluss der Woche gibt es außerdem unseren fünften und letzten Anthem Together Stream mit Leya von Mein-MMO. Wieder steigen wir gemeinsam mit euch in unsere Javelins und erkunden mit euch die große Welt im neuen Abenteuer von Bioware.

Montag, 25. März

Ab 14 Uhr - BFV: Firestorm

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - BFV: Firestorm mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Coach Stefan trainiert euch in Apex Legends

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Dienstag, 26. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Overwatch mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights

Mittwoch, 27. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live

Ab 19 Uhr - Game of Thrones-Ausblick mit Nerdkultur

Donnerstag, 28. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Fortnite mit SaftigesGnu

Ab 19 Uhr - The Division 2 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - The Division 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 29. März

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Anthem Together #5 mit Leya von Mein-MMO

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Samstag, 30. März

Ab 16 Uhr - Sekiro mit Slethzockt

Sonntag, 31. März

Ab 18 Uhr - Green Hell mit ChrizzPlay