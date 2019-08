Diese Woche bei MAX: Gamescom-Endspurt und ein freier Tag

Heute (am Montag) ist es soweit: Wir beladen unseren Transporter für die gamescom, packen Kameras, Rechner, Backutensilien & Magic-Decks (nein, die tragen wir natürlich immer am Herzen!) ein und schicken unsere Ausrüstung dann vertrauens- und hoffnungsvoll gen Köln.

Was euch dann nächste Woche von dort erwartet, wollen wir euch am Mittwoch mit einer kleinen Vor-Show zeigen - also ein Daily Chat Deluxe mit der gamescom im Zentrum. Das dient gleichzeitig als kleine Entschädigung dafür, dass wir am Donnerstag den Feiertag genießen und uns noch mal ein bisschen entspannen bevor die Messe ruft. Für euch bedeutet das vor allem: kein Daily Chat und kein Cakexplosion am Donnerstag!

Der Rest unseres Programms findet aber wie gewohnt statt, auch Magic Nights am Dienstag. Diesmal zwar ohne Maurice, dafür aber wieder mit Giftmischer Alex und Meermenschenzauberin Leya! Wer sich epische Planeswalker-Gefechte ansehen - oder einfach beim Gewinnspiel Booster abstauben will, sollte auf jeden Fall reinschauen! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 12. August

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit James

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 2 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 13. August

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #38 mit Marco, Jochen, Alex & Leya

Mittwoch, 14. August

Ab 16 Uhr - #gcTogether - Was geht?! Die Vor-Messe-Show

Ab 19 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 15. August

Ab 13 Uhr - Dota Underlords mit Sputti von Guildnews

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 16. August

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 2 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Samstag, 17. August

Ab 16 Uhr - Assassin's Creed Odyssey + DLCs mit Slethzockt

Sonntag, 18. August

Ab 16 Uhr - Anno 1800 »Versunkene Schätze« mit ChrizzPlay