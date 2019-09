Diese Woche bei MAX: Kein Kuchen, dafür aber ein episch langes Borderlands-Wochenende

Was haben ein handgemachter Kuchen und Borderlands 3 gemeinsam? Auf MAX erst mal nichts, denn sie begegnen sich erst gar nicht! Das Wochenprogramm verkündet euch diesmal nämlich gleichzeitig einen Bonus und eine Absage.

Weil Tony schwer beschäftigt durch München wuselt und Torten backt, muss Cakexplosion am Donnerstag leider ausfallen - wer die Ergebnisse von außerhalb unseres MAX-Showrooms sehen will, kann die Kuchenfertigung aber über ihren Instagram-Account verfolgen. Damit ihr Sende-Slot nicht leer bleibt, kümmern wir uns aber natürlich um Ersatz.

Als Ausgleich gibt's neben unserem übrigen Wochenprogramm wie Magic Nights, GamePro Live, Heider, Gnu und Co. am Wochenende eine extra Ladung Borderlands 3 für euch! Julius kämpft am Samstag und Sonntag in epischer Länge für euch gegen die Calypso-Zwillinge. Am Samstag geht's um 12 Uhr los, am Sonntag um 16 Uhr - wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 9. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Julius

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 3 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 10. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #42 mit Maurice, Marco, Jochen & Leya

Mittwoch, 11. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Jochen

Ab 17 Uhr - GamePro Live mit Astral Chain & Plants vs. Zombies

Ab 21 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 12. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Community-Zocken mit SaftigesGnu

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 13. September

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 3 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Samstag, 14. September

Ab 12 Uhr - Borderlands 3 mit Julius

Sonntag, 15. September

Ab 12 Uhr - Green Hell mit ChrizzPlay

Ab 16 Uhr - Borderlands 3 mit Julius