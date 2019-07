Diese Woche bei MAX - Messeprogramm von der ISPO, Commander-Schlachten und zwei Wochen Cakexplosion-Pause

»Sport, lasst mich bloß mit Sport in Ruhe!« Ne, tun wir nicht, schließlich übertragen wir für euch vom 3. bis 7. Juli das Programm der Sportmesse ISPO Munich. Mario Kart, League of Legends, Smash Bros. und viele weitere Wettkämpfe ersetzen in dieser Zeit unser übliches Programm. Der gute Sport also!

Weil die Turniere lang und die Themen viele sind, fällt dafür allerdings auch ein Teil unserer üblichen Sendungen aus: GamePro Live am Mittwoch, Auto Chess mit Sputti und Cakexplosion am Donnerstag, Apex mit Nexxoss Gaming am Freitag sowie Slethzockt und ChrizzPlay am Samstag und Sonntag.

Cakexplosion-Fans müssen sich bis zur nächsten Folge besonders lang gedulden, die kommt nämlich erst am 18. Juli - die ISPO haben wir ja schon erwähnt und in der Woche drauf, feiert Tony ihren Geburtstag und isst ausnahmsweise mal den ganzen Kuchen selbst und ohne Kamera.

Auch ohne Kuchen-Tutorials findet ihr trotzdem bestimmt jede Menge Sendungen, die euch interessieren. Schaut einfach rein, wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 1. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Daniel

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 4 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Dienstag, 2. Juli

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #33 mit Maurice, Jochen, Katta & Roman

Mittwoch, 3. Juli

Ab 11 Uhr - ISPO Munich: League of Legends mit dem TSV 1860 München

Ab 16 Uhr - ISPO Munich: Icaros VR Gaming Tournament

Ab 18 Uhr - ISPO Munich: League of Legends mit dem TSV 1860 München

Ab 21 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 4. Juli

Ab 14 Uhr - ISPO Munich: AMD Rocket League Cup

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 5. Juli

Ab 12 Uhr - ISPO Munich: Mario Kart Finals Day 1

Ab 14 Uhr - ISPO Munich: Super Smash Bros. Finals Day 1

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Apex Legends mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Uncharted 4 mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Samstag, 6. Juli

Ab 11 Uhr - ISPO Munich: Mario Kart Finals Day 2

Ab 13 Uhr - ISPO Munich: Super Smash Bros. Finals Day 2

Ab 15 Uhr - ISPO Munich: Clash Royal Finals

Ab 18 Uhr - ISPO Munich: Roblox Game Jam

Ab 19 Uhr - ISPO Munich: League of Legends LAN Finals mit Special Guest

Sonntag, 7. Juli

Ab 10:30 Uhr - ISPO Munich: FIFA-Turnier mit 1.000 Spielern