Diese Woche bei MAX - Summoners War im Doppelpack, vorgezogene Magic Nights und ein neuer Ausflug zu den Drachen von Elsweyr

MAX feiert Geburtstag! Nein, nicht unseren, so alt sind wir ja noch nicht - den von Summoners War! Zum 5. Jahrestag des mobilen Heldenkloppers ist Community Manager Florian Rohde in unseren Studios zu Gast, erst beim Team von Mein-MMO, dann als Kuchengehilfe bei Cakexplosion.

Ab 17 Uhr gibt's am Dienstag, 18. Juni, Gameplay und Tipps vom Experten zu sehen, ab 19 Uhr versuchen sich Flo und Tony dann an einer würdigen Geburtstagstorte für das Spiel - wie fingerfertig unser Gast ist, könnt ihr euch übrigens im Highlight der Skylanders-Show auf Twitch ansehen. Um genug Zeit für das Meisterwerk in spe zu haben, haben die beiden diesmal sogar drei Stunden Zeit!

Info: Com2Us zahlt uns die Produktionskosten für die beiden Streams, inhaltlich gibt's jedoch keine Vorgaben. Sowohl Jürgen als auch Tony reden frei über alles, was sie und euch interessieren könnte.

Weil durch die Geburtstags-Streams und den Feiertag am Donnerstag (Ja, in Bayern wird immer irgendwas gefeiert) unser Plan etwas durcheinandergewirbelt wird, haben wir außerdem die 31. Folge von Magic Nights auf heute, Montag den 17. Juni vorgezogen - Stefan hat mal wieder eine Chance, sich als bester Spieler der Runde zu beweisen.

Wer sonst noch alles für euch live geht und vor allem wann, könnt ihr im Plan nachlesen. Und wenn ihr etwas gucken wollt, das wir noch nicht haben, sagt Bescheid! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Diese Woche bei MAX

Montag, 17. Juni

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - Magic Nights #31 mit Maurice, Marco, Jochen & Stefan

Dienstag, 18. Juni

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - Summoners War mit Jürgen & Community Manager Flo #Werbung

Ab 19 Uhr - Cakexplosion und der 5. Geburtstag von Summoners War #Werbung

Mittwoch, 19. Juni

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live & Cadence of Hyrule mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 21 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 20. Juni

Ab 13 Uhr - Dota Underlords mit Sputti von Guildnews

Ab 16 Uhr - Uncharted 4 mit Labiumminus

Ab 19 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 21. Juni

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 18 Uhr - ESO Elsweyr mit Jürgen & Kai #Werbung

Ab 20 Uhr - Overwatch (Ranked) mit DerNephias

Samstag, 22. Juni

Ab 16 Uhr - Days Gone mit Slethzockt

Sonntag, 23. Juni

Ab 16 Uhr - Until Dawn mit ChrizzPlay