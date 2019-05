Diese Woche bei MAX - WoW Classic, Kingdom Come: Deliverance & GoT Recap Finale

Ganz klassisch beginnt unsere MAX-Woche, denn MrMoreGame stürzt sich heute in World of Warcraft Classic. Außerdem haben wir diese Woche einen ritterlichen Stream mit Kingdom Come: Deliverance und natürlich den großen Recap zum Finale von Game of Thrones.