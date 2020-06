Dishonored: Death of the Outsider gratis bei GameStar Plus

Gratis-Spiel des Monats

Was zunächst wirkt wie ein einfacher Story-DLC entpuppt sich als waschechtes Addon im klassischen Sinne: Dishonored: Death of the Outsider ist ohne das Hauptspiel spielbar, setzt die Geschichte sinnvoll fort und beeindruckt mit einer umfangreichen Kampagne und zahlreichen Verbesserungen. Wenn ihr Dishonored 2 noch nicht gespielt habt ist das kein Problem - die Handlung ist für Neueinsteiger gut verständlich. Auch neu dabei: Ein New-Game-Plus Modus und Nebenaufgaben, diesmal gibt es abseits der Kampagne deutlich mehr zu tun.

Die Quelle allen Übels

Ihr übernehmt die Rolle von Billie Lurk, Ziehtochter von Meister-Assassine Daud. Trotz ihrer schwierigen Beziehung zu ihm, sie hat ihn im ersten Teil verraten, machen sie sich gemeinsam auf eine Mission: Den Outsider töten. Daud glaubt nämlich, dass der mysteriöse, schwarzäugige Mann für alles Schlechte im Menschen verantwortlich ist. Auf dem Weg zu eurem ultimativen Ziel bekommt ihr es mit einem illegalen Boxkampfring zu tun, infiltriert einen Kult und brecht in eine Bank ein.

Mehr Fähigkeiten, mehr Freiheit

Dishonored-typisch habt ihr die Wahl wie ihr in diesem First-Person Stealth-Spiel vorgeht: Ihr könnt eure vielzähligen Fähigkeiten dazu nutzen, unerkannt durch die Level zu schleichen und eure Ziele zu erreichen, ohne Berge von Leichen zu hinterlassen. Oder ihr zückt eure Klinge und legt alles und jeden um, der euch in die Quere kommt. Nicht nur in der Art eurer Vorgehensweise seid ihr frei - ihr habt immer mehrere Möglichkeiten das Missionsziel zu erreichen. Death of the Outsider erweitert im Vergleich zum Hauptspiel auch das Fertigkeiten-Repertoir: Mit Platzttausch, Weitsicht und Trugbild könnt ihr euch teleportieren, Gegner markieren und Gesichter stehlen.

20 Jahre Arkane Studios

Dieses Jahr feiern die Arkane Studios ihr 20-jähriges Jubiläum, auf der eigens angelegten Seite bekommt ihr Infos rund um das Studio und seine Spiele, sowie einige schöne Wallpaper. Schaut vorbei, wenn euch Spiele wie Dishonored und Prey interessieren und wenn ihr mehr über den kommenden Shooter Deathloop wissen wollt.

