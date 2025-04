Disney überrascht Fans mit einer neuen Star-Wars-Serie – und sie startet schon bald

Cad Bane kehrt zurück! Nach seinem Live-Action-Auftritt in Das Buch von Boba Fett bekommt er zusammen mit Asajj Ventress eine animierte Miniserie. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Eigentlich dauert es nur noch zwei Wochen, bevor die große Star Wars Celebration (18.-20. April) startet. Dort werden traditionell neue Projekte angekündigt, Disney konnte sich eine Ankündigung aber offensichtlich nicht mehr verkneifen: Eine neue Star-Wars-Serie erscheint noch dieses Jahr!

Es gibt auch bereits einen ersten Trailer und sogar ein Release-Datum. Und das fällt auf einen ganz besonderen Tag.

Ausflug in eine Galaxie ohne Gesetze

Nach den Miniserien Tales of the Jedi und Tales of the Empire erscheint am 4. Mai 2025 Tales of the Underworld (Deutscher Titel: Geschichten der Unterwelt). An diesem Tag feiern Fans zudem traditionell 24 Stunden lang ihr Lieblings-Universum. (May the fourth be with you!)

Die neue Animationsshow handelt von der ehemaligen Nachtschwester Asajj Ventress (Originalstimme: Nika Futterman) und dem beliebten Kopfgeldjäger Cad Bane (Corey Burton).

Es wird insgesamt sechs Folgen geben, die zum Release auf einen Schlag veröffentlicht werden. In drei Episoden erhält Ventress eine neue Lebenschance und befindet sich mit einem Verbündeten auf der Flucht.

Im Rest der Show stellt sich Cad Bane seiner Vergangenheit, denn ein ehemaliger Freund steht jetzt auf der anderen Seite des Gesetzes. Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

2:08 In Star Wars: Geschichten der Unterwelt leben altbekannte Schurken in einer Galaxie ohne Gesetze

Falls ihr gerade nicht wisst, wer Asajj Ventress und Cad Bane sind. Kein Problem!

Das sind die Protagonisten

Achtung! Der folgende Abschnitt kann Spuren von Spoilern zu Das Buch von Boba Fett und Clone Wars enthalten.

Asajj Ventress trat das erste Mal in der Animationsserie The Clone Wars auf, wo die Sith-Schülerin von Count Dooku für die Separatisten kämpfte. Nach ihrer Niederlage kehrte sie zu den Nachtschwestern zurück. Sie taucht später ebenfalls in The Bad Batch auf. (Diesmal mit einer flotten neuen Frisur.)

Der Kopfgeldjäger Cad Bane ist ebenfalls aus Clone Wars bekannt und bekam in Das Buch von Boba Fett sogar eine Live-Action-Version spendiert. Dort wurde Bane jedoch von Boba Fett der Garaus gemacht. Demnach sehen Fans in Geschichten der Unterwelt Teile aus seiner Vergangenheit.

Der Erfolg der Tales-Reihe

Star Wars: Geschichten der Jedi machte 2022 den Anfang und bekommt auf Rotten Tomatoes von Kritikern stolze 100 Prozent. Beim Publikum landet die Miniserie bei 92 Prozent, während die Filmdatenbank IMDb 8,1 Sterne vergibt.

Der Nachfolger Star Wars: Geschichten des Imperiums, kann auf Rotten Tomatoes deutlich weniger überzeugen. Kritiker geben 88 Prozent und Fans lediglich 46 Prozent. Auf über 13.000 Bewertungen bekommt die Show auf IMDb 7,0 Sterne.

Bevor Geschichten der Unterwelt startet, steht übrigens noch eine Live-Action-Serie an. Andor Staffel 2 erscheint am 23. April 2025 auf Disney Plus. Zum Release gibt es die ersten drei Folgen und danach jeweils wöchentlich eine Episode.

Nach der zweiten Season soll aber Schluss sein, obwohl zuvor mehr Staffeln geplant waren. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.