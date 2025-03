Andor: Nach Staffel 2 ist Schluss und der Showrunner verrät jetzt den Grund

Cassian Andor (Diego Luna) bricht bald zu seinem letzten Abenteuer auf. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Andor ist die bei Star-Wars-Fans mit Abstand beliebteste Serie auf Disney Plus. Was ist also die logische Konsequenz? Richtig: Nach nur zwei Staffeln macht man den Deckel drauf.

Moment, was? Ja, das klingt unlogisch. Eigentlich sollte Andor auch viel länger laufen. Aber die Entscheidung für das frühe Serienende hat einen durchaus nachvollziehbaren Grund.

Ursprünglich viel mehr Staffeln geplant

Im Gespräch mit dem Magazin SFX (via Cinemablend) hat Andor-Showrunner Tony Gilroy jetzt erstmals öffentlich darüber gesprochen, weshalb für Cassian Andor nach der am 23. April 2025 startenden Staffel 2 der Vorhang schon wieder fällt.

Staffel 1 erstreckt sich bekanntlich über ein Lebensjahr von Cassian. Staffel 2 hingegen wird den Zeitraum der restlichen vier Jahre bis zu den Geschehnissen von Rogue One beleuchten. Ursprünglich war für jedes Jahr eine Staffel vorgesehen, schlussendlich wären Fans also in den Genuss von fünf Staffeln gekommen.

Doch bereits während der Dreharbeiten zu Staffel 1 hatte Tony Gilroy gemerkt, dass er einfach nicht die Energie für diesen zeit- und arbeitsintensiven Plan hat:

Wir waren zur Hälfte mit den Dreharbeiten zur ersten Staffel durch, während [der Covid-Pandemie], und da wurde uns die monumentale Größe der Show, der Aufwand und alles andere erst bewusst. Wir merkten, dass ich nicht genug Energie hatte, um [alle Staffeln] zu machen, und Diegos Gesicht konnte den Zeitplan auch nicht verkraften, weil es einfach zu lange dauern würde. Die Rettung kam von Disney, die sagten: Okay, wenn ihr einen Weg findet, es anders zu lösen, sind wir dabei.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Alter Plan in neuem Format

Ganz aufgegeben wurde der Plan, die restlichen Jahre bis hin zu Rogue One gebündelt zu erzählen, dann aber doch nicht. In Staffel 2 wird jedes Lebensjahr von Cassian im Rahmen von drei Episoden erzählt. Und das Beste: Jedes Folgen-Trio erscheint wöchentlich auf einen Schlag.

Die Kehrseite der Medaille: Das Serienende ist dadurch schnell gekommen. Schon am 14. Mai 2025 wird die finale Folge über die Empfangsgeräte laufen. Danach ist Schluss mit Cassian und seinen Abenteuern.

Übrigens ist die Anmerkung Tony Gilroys hinsichtlich Diego Lunas Gesicht kein Spaß, sondern eine durchaus plausible Anmerkung hinsichtlich seines Alters.

Die Dreharbeiten zu Rogue One starteten schließlich bereits im August 2015 - also vor fast zehn Jahren. Da es sich bei der Andor-Serie um ein Prequel handelt, wäre es beim ursprünglichen Fünf-Staffel-Plan sehr merkwürdig gewesen, dass Cassian plötzlich älter als im zeitlich später gelagerten Film aussieht.