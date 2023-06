Disney Plus im Juli 2023: Alle neuen Filme und Serien auf einen Blick

Futurama kehrt im Juli zurück. Mit ihrer elften Staffel will die Serie an frühere Erfolge anknüpfen. Hoffentlich ähneln Zuschauer der neuen Folgen eher Fry als Leela.

Auch im Juli 2023 gesellen sich wieder viele neue Serien und Filme zu dem umfangreichen Angebot von Disney Plus – darunter die neue elfte Staffel von Futurama.

Ferner widmet sich Disney auf seiner Plattform einem Tier ganz besonders, dem Hai. Unter dem Titel Hai-Life werden zahlreiche Produktionen unterschiedlicher Art rund um den schwimmenden Jäger, der leider allzu oft zum Gejagten durch uns Menschen wird, angeboten. National Geographic zeigt euch die Tiere in all ihrer Vielfalt über den Monat verteilt in Serien oder längeren EInzel-Dokumentationen.

Highlight im Juli 2023 - Futurama, Staffel 11

Gut zehn Jahre nach dem Ende der bisher jüngsten Staffeln, starten der durch die Zeit gereiste Fry, der bös-liebhafte Bender und die einäugige Leela gemeinsam mit ihren Freunden in neue Abenteuer. Die Science Fiction-Animationsserie ist bekannt für reichlich tragisch-komische Momente und zeitgenössische Anspielungen.

Die neue Staffel kann ab dem 24. Juli gestreamt werden.

0:17 Futurama kehrt zurück - jetzt gibt's einen wirklich kurzen Teaser zu den neuen Folgen

Neue Filme bei Disney Plus im Juli 2023

Ab 7. Juli

Baby-Haie – Vom Ei zum Jäger

Haie von oben

Badetag (1970)

Der Freizeitkapitän (1961)

Micky, der Bauarbeiter (1933)

Frankies Katzenmusik (1947)

Goofy macht Gymnastik (1949)

Tanz der Skelette (1929)

Ab 14. Juli

Die große Hai-Zählung

Das Turnier der Haie

Unersättlich: Haie, die alles fressen

True Lies – Wahre Lügen

Ab 21. Juli

Superkräfte der Haie

Hai vs. Boot

Ab 28. Juli

Die wunderbare Welt von Micky Maus: Steamboat Silly

Ab 30. Juli

Imagine Dragons Live in Vegas

Neue Serien bei Disney Plus im Juli 2023

Ab 5. Juli

Akte Hai – Dem Raubtier auf der Spur – Staffel 2

Haie auf Angriff – Staffel 8

The Great North – Neue Folgen der 3. Staffel

The Nanny’s Secrets – Staffel 1

Ab 12. Juli

The Company You Keep – Staffel 1

Große Erwartungen – Staffel 1

A Superfantastica Historia do balao – Staffel 1

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 1

The Secrets of Hillsong - vierteilige Dokumentarserie

Ganz oder gar nicht: Die Serie

Ab 19. Juli

The Lesson is Murder – Staffel 1

Snowfall – Staffel 6

Chapelwaite – Staffel 1

Ab 26. Juli

How I Met Your Father – Neue Folgen der 2. Staffel

Drag Me to Dinner – Staffel 1

Hör mal, wer da hämmert – Staffel 1 bis 8

Ist im Juli 2023 was Neues bei Disney Plus dabei, das ihr unbedingt sehen wollt? Auf welchen neuen Film oder welche Serie jüngeren Datums freut ihr euch besonders? Oder sind es vor allem Klassiker, die euch immer wieder die Plattform des Unterhaltungsriesen aus den Vereinigten Staaten nutzen lassen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!