Disney Plus im Juni 2023: Alle neuen Filme und Serien, darunter Avatar 2

Das erwartet euch auf Disney Plus im Juni 2023.

Auch im Juni 2023 gesellen sich wieder viele neue Serien und Filme zu dem umfangreichen Angebot von Disney Plus – darunter der beeindruckende Rekordbrecher Avatar: The Way of Water.

Außerdem steht auch bei Disney Plus im Juni alles unter dem Zeichen der Toleranz. Der Anbieter feiert den Pride Month mit seiner Pride-Sammlung. Darunter befinden sich Filme wie Love, Simon, Bohemian Rapsody oder Serien wie Pride, Growing Up und Love, Victor.

Highlight im Juni 2023 - Avatar: The Way of Water

Mehr als zehn Jahre nach dem Vorgänger erschien Avatar: The Way of Water im Dezember 2022 in den Kinos – und wurde schon bald zu einem der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. James Cameron entführt uns erneut auf den malerischen Planeten Pandora und zeigt in drei Stunden ein wuchtiges Bildspektakel.

Warum ihr euch Avatar 2 nicht entgehen lassen solltet, erklärt euch Kollege Vali in seiner Filmkritik zu The Way of Water.

Der Blockbuster Avatar: The Way of Water erscheint am 7. Juni exklusiv bei Disney Plus.

2:00 Avatar 2: Der wunderschöne neue Trailer zeigt Krieg und Frieden auf Pandora

Neue Filme bei Disney Plus im Juni 2023

Ab 2. Juni

Antwone Fisher

Ab 7. Juni

Avatar: The Way of Water

Ab 9. Juni

Flamin' Hot

Schuldig bei Verdacht

Heat

Ab 16. Juni

Stan Lee

Assassin's Creed

Die Metropole des Maya-Kriegerkönigs

Ab 23. Juni

Der Beste der Welt

Ab 28. Juni

Die amerikanische Hymne

Ab 30. Juni

Kaffee, Milch & Zucker

Bogus

Neue Serien bei Disney Plus im Juni 2023

Ab 7. Juni

Saint X

Queenmaker: The Making of an It Girl

Mensch und Hund - Beste Freunde, treue Partner - Staffel 1

Ab 14. Juni

Farm Rebellion

Ab 21. Juni

Secret Invasion

Marie Antoinette

The 1619 Project

Abbott Elementary - Neue Folgen der 2. Staffel

Alaska: Eisige Tradition - Staffel 1

Ab 28. Juni

Criminal Minds: Evolution - Staffel 16

Single Drunk Female - Staffel 2

Wochenend-Familie - Staffel 2

Freeks - Staffel 1

Narco wars: Der Kampf gegen Drogen - Staffel 1 und 2

Ab 29. Juni

Kochen Undercover - Staffel 1

Welche Serien und Filme den Anbieter verlassen, haben wir euch übrigens im oben verlinkten Artikel zusammengefasst. Wenn ihr davon also etwas noch schauen wollt, dann ist jetzt die letzte Gelegenheit, bevor die Angebote aus dem Abo verschwinden.

Ist für euch im Juni 2023 bei Disney Plus etwas dabei? Habt ihr vielleicht eine Empfehlung, die ihr mit uns in den Kommentaren teilen könnt? Und freut ihr euch auf Avatar 2?