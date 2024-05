Disney Plus im Juni 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

In The Acoylte reist ihr in eine Zeit, die zuvor nur aus Büchern, Comic und Hörspielen bekannt war. Bildquelle: Disney Plus.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Juni 2024 könnt ihr euch auf eine brand neue Star-Wars-Serie freuen, die ein ganzes Jahrhundert vor Star Wars Episode 1 spielt und bisher ungesehene Einblicke in die Geschichte der Jedi ermöglicht.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Mai hinzugefügt wurden und noch werden, seht ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im Juni 2024: Star Wars - The Acolyte

Genre : Sci-Fi

: Sci-Fi Creator : Leslye Headland

: Leslye Headland Cast : Amandla Stenberg, Jung-Jae Lee, Manny Jacinto

: Amandla Stenberg, Jung-Jae Lee, Manny Jacinto Staffeln : 1

: 1 Auf Disney Plus ab: 5. Juni 2024

Mit The Acolyte erscheint im Juni 2024 auf Disney Plus die inzwischen sechste Live-Action-Serie zu Star Wars. Sie spielt circa 100 Jahre vor Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung , als sich die Galaktische Republik sowie der Orden der Jedi auf ihrem Höhepunkt der Macht befanden.

Der Jedi-Meister Sol (Jung-Jae Lee) und seine Padawan Mae (Amandla Stenberg) untersuchen eine Reihe rätselhafter Verbrechen, vor denen sich nicht mal die mächtigen Jedi schützen können. Dabei stößt das Duo auf düstere Geheimnisse, die sich alsbald zu erheben beginnen.

Die erste Staffel besteht aus acht Episoden, die wöchentlich bis zum 16. Juli 2024 ausgestrahlt werden sollen. Es gibt sogar bereits Pläne für eine zweite Staffel, bestätigt wurde diese jedoch noch nicht.

Das sagt unser Star-Wars-Experte: The Acolyte wird die allererste Serie in Disneys High-Republic-Ära, die seit 2020 mit diversen Büchern, Comics und Hörspielen aufgebaut wird. Und hier verbirgt sich natürlich ungemein viel Storytelling-Potenzial, schließlich erleben wir die Jedi hier erstmals in Top-Form während des goldenen Zeitalters, als die Republik noch nicht von Korruption und Intrigen gebeutelt war. Bleibt natürlich zu hoffen, dass Disney dieses Storytelling-Potenzial auch nutzt!

1:50 The Acolyte: Der neue Trailer zur Star-Wars-Serie zeigt einen Bösewicht wie aus einem Horrorfilm

Neue Filme bei Disney Plus im Juni 2024

9. Juni Verrückt nach Daisy (Kurzfilm/Animation) Out On A Limb (Kurzfilm/Animation)

14. Juni Pride: Vielfalt von oben (Dokumentation)

25. Juni Diane von Furstenberg: Woman in Charge (Dokumentation)



Neue Serien bei Disney Plus im Juni 2024

1:00 Becoming Karl Lagerfeld: Disney widmet der Fashion-Ikone eine eigene TV-Serie mit Daniel Brühl

