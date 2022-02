Für Marvel-Fans und Nutzer von Streamingdiensten steht im März 2022 eine wichtige Änderung an: Netflix verliert TV-Serien wie Daredevil, Luke Cage und Jessica Jones und gibt sie an Disney Plus ab. Wir liefern euch alle Infos zum Marvel-Umzug.

Falls ihr euch für die Zukunft des Marvel Cinematic Universe interessiert, haben wir dafür natürlich die passende Liste für euch. In der folgenden Übersicht stellen wir euch alle kommenden TV-Serien vor - von Moon Knight über She-Hulk bis zu I Am Groot und der neuen Staffel Loki:

Von Netflix auf Disney Plus

Welche Serien sind betroffen?

Bei den Marvel-Serien, die von Netflix auf Disney Plus umziehen, handelt es sich um die folgenden:

Daredevil - drei Staffeln

- drei Staffeln The Punisher - zwei Staffeln

- zwei Staffeln Jessica Jones - drei Staffeln

- drei Staffeln Luke Cage - zwei Staffeln

- zwei Staffeln Iron Fist - zwei Staffeln

- zwei Staffeln The Defenders - eine Staffel

Wann ist es soweit?

Die Marvel-Serien sind ab dem 16. März 2022 auf Disney Plus verfügbar.

Warum verschwinden die Marvel-Serien von Netflix?

Dass Netflix seine eigenen Serien verliert, ist durchaus ein ungewöhnlicher Fall. Immerhin hat Netflix die Marvel-Projekte selbst produziert. Allerdings handelte es sich bei dem Deal mit den Marvel Studios und damit auch Disney um eine zeitlich begrenzte Angelegenheit.

Jetzt wandern die Rechte zurück zu Disney und die logische Konsequenz davon ist, dass sämtliche Produktionen auf dem eigenen Streamingdienst - in diesem Fall Disney Plus - gesammelt werden.

Was muss ich sonst wissen?

Zu brutal für das MCU? Da die von Netflix und den Marvel Studios gemeinsam produzierten TV-Serien aufgrund ihres Gewaltgrads und ihren Thematiken ein erwachsenes Publikum ansprechen, ist davon auszugehen, dass sie nicht im regulären Programm von Disney Plus verfügbar sind.

Stars als neue Heimat: Viel wahrscheinlicher ist hingegen, dass Daredevil, The Punisher, Luke Cage und Co. in der Kategorie Stars zum Streaming zur Verfügung stehen. Also dort, wo auch andere Marvel-Produktionen, die nicht explizit zum Marvel Cinematic Universe gehören - wie zum Beispiel Logan oder Deadpool - zu finden sind.

Im März 2022 neu auf Disney Plus

Was sonst für neue Filme und TV-Serien im März 2022 auf Disney Plus landen, haben wir in einer separaten Übersicht für euch zusammengefasst. So startet beispielsweise auch Moon Knight mit Oscar Isaac im kommenden Monat, welche das Marvel Cinematic Universe um einen weiteren Superhelden erweitert.

Was haltet ihr von dem Wechseln der Marvel-Serien von Netflix auf Disney Plus: Wird Netflix dadurch weniger attraktiv für euch? Oder freut ihr euch einfach, dass ihr zukünftig immer mehr Marvel-Produktionen auf Disney Plus vorfindet, weil ihr sowieso beides abonniert habt? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!