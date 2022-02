Neu auf Disney Plus im März 2022: Alle Filme und Serien

Welche neuen Filme und Serien starten im März auf Disney Plus? Wer heute Morgen mit dieser dringenden Frage aus dem Bett aufgestanden ist, findet ein paar Zeilen weiter unten die Antwort. Auffallend ist, dass der Streaming-Anbieter kommenden Monat vor allem die Oscar-Kandidaten in den Fokus rückt.

Aber was schaue ich bis dahin? Wenn ihr auch über Netflix dem Film- und Serienkonsum frönt und wissen möchtet, was ihr jetzt sofort bereits schauen könnt, helfen wir euch ebenfalls weiter:

23 3 Neu auf Netflix Februar 2022: Alle Filme und Serien im Überblick

Highlights auf Disney+ im März 2022

Nightmare Alley

Der Regisseur Guillermo del Toro ist bekannt dafür, dass seine Filme etwas abgedreht sind und gerne mit neuen Ideen spielen. Ob auch Nightmare Alley dazugehört? Das könnt ihr schon ab dem 16. März selbst herausfinden.

In Nightmare Alley geht es um Stanton Carlisle, der sich als Hellseher einem Wanderzirkus anschließt, um die Gunst der New Yorker Elite zu gewinnen und aufzusteigen. Doch er hat auch noch ein weiteres Ziel: Gemeinsam mit der Psychiaterin Dr. Lilith Ritter den mächtigen Tycoon Ezra Grindle übers Ohr hauen.

Nightmare Alley wurde bei den Oscars 2022 in der Kategorie Bester Film nominiert.

West Side Story

Für das Remake des 1961 erschienenen Originals nahm Steven Spielberg höchstpersönlich Platz auf dem Regiestuhl. Wer auf Musicals steht, kann ohnehin getrost einschalten. Alle anderen könnten natürlich auch Gefallen an dem Streifen finden, denn die Handlung verspricht einiges an Spannung und erinnert stark an das Shakespeare-Drama Romeo und Julia.

Im New York der 1950er-Jahre gibt es zwei rivalisierende Gangs: die amerikanischen Jets und die aus Puerto Rico stammenden Sharks. Die beiden Gruppen liefern sich erbitterte Kämpfe in den Straßen der namensgebenden West Side. In diesem Umfeld verlieben sich der zu den Jets gehörende Tony und die den Sharks zugehörige Maria, weshalb die Beiden um ihr Glück kämpfen (besser gesagt tanzen) müssen.

Auf Disney Plus könnt ihr euch den Film ab dem 2. März anschauen. Das Remake kann sich über insgesamt 7 Oscar-Nominierungen freuen, darunter Bester Film und Beste Regie .

Moon Knight

Unser drittes Highlight hat bereits einen Oscar gewonnen: nämlich Oscar Isaac als Hauptdarsteller. Der schlüpft in der neuesten MCU-Serie in die Haut von Steven Grant, der eigentlich ein gutmütiger Verkäufer in einem Geschenkeshop ist, aber ein großes Problem hat: Er leidet immer wieder unter Blackouts und hat plötzlich Erinnerungen an ein anderes Leben.

Es stellt sich heraus: Steven leidet an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung und teilt sich seinen Körper mit dem Söldner Marc Spector, der über eine sehr bewegte Vergangenheit verfügt, inklusive finsterer Zeitgenossen, die eine Rechnung mit ihm offen haben. Was das mit dem namensgebenden Moon Knight zu tun hat? Das findet ihr am besten ab dem 30. März selbst heraus, wenn die erste Folge an den Start geht.

Alle neuen Filme im März 2022 auf Disney+

Was bedeuten Star, ESPN und Co.? Disney+ ist in mehrere Hubs aufgeteilt, sozusagen verschiedene Kanäle. Ihr findet sie auf der Startseite, klickt dort einfach auf das entsprechende Logo. Bei Star laufen vor allem hochkarätige Filme und Serien von 20th Century und ähnlichen großen Studios. ESPN ist ein US-amerikanischer Streaming-Service, der zu Disney gehört und auf den ihr mit dem Disney Bundle Zugriff erhaltet.

Ab 4. März

Darjeeling Limited (Star)

Jede Sekunde zählt – The Guardian (Star)

Heidi (Star)

Die kleine Hexe (Star)

Tschick (Star)

What a Man (Star)

When in Rome – Fünf Männer sind vier zu viel (Star)

Ab 11. März

Embrace the Panda: Making Turning Red (Pixar)

Haus über Kopf (Star)

Der Club der toten Dichter (Star)

Sweet Home Alabama – Liebe auf Umwegen (Star)

Dame, König, Ass, Spion (Star)

True Lies – Wahre Lügen (Star)

Vatertage – Opa über Nacht (Star)

Ab 16. März

Nightmare Alley (Star)

Ab 18. März

More than Robots (Disney+ Original)

Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka (Star)

Willkommen bei den Sch'tis (Star)

Shopaholic – Die Schnäppchenjägerin (Star)

Deadpool 2 (Marvel)

Gegen die Wand (Star)

Kinsey – Die Wahrheit über Sex (Star)

Strange Magic (Star)

Unter der Sonne der Toskana (Star)

Ab 23. März

Parallel Worlds (Disney+ Original)

Ab 25. März

Ein wunderbarer Frühling mit Micky Maus (Disney+ Original)

Die fabelhafte Welt der Amélie (Star)

Boy 7 (Star)

Bride Wars – Beste Feindinnen (Star)

Zwei Asse trumpfen auf (Star)

Early Man – Steinzeit bereit (Star)

Drachenkrieger – Das Geheimnis der Wikinger (Star)

The Help (Star)

Zwei außer Rand und Band (Star)

I Heart Huckabees (Star)

Zwei bärenstarke Typen (Star)

Vier Fäuste gegen Rio (Star)

Shaun das Schaf – Der Film (Star)

Alle neuen Serien im März 2022 auf Disney+

Ab 2. März

The Good Fight – Staffel 1-4 (Star)

A Million Little Things – Staffel 1-2 (Star)

Ab 9. März

The Great North – Staffel 2 (Star)

Antidisturbios – Bereitschaftspolizei – Staffel 1 (Star)

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4 (National Geographic)

This Is Us: Das ist Leben – Staffel 1-5 (Star)

Ab 14. März

Seattle Firefighters – Die jungen Helden – Staffel 5 (Star)

Ab 16. März

Tierbabys in Afrika – Staffel 1 (National Geographic)

The Returned – Staffel 1&2 (Star)

Ab 23. März

Es war nicht meine Schuld – Staffel 1 (Star)

Danger Decoded – Staffel 1 (Star)

Ab 30. März

Fernab des Gesetzes – Staffel 3 (National Geographic)

New York Cops - N.Y.P.D. Blue – Staffel 3-6 (Star)

Moon Knight - Staffel 1 (Marvel)

Ist in der langen Liste auch was für euch dabei? Auf welchen Film oder welche Serie freut ihr euch ganz besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!