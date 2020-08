Was gibt es ab September 2020 auf Disney+ zu sehen? Als erster der drei großen Streaming-Dienste neben Netflix und Amazon hat Disney+ seine Liste mit allen neuen Filmen und Serien für kommenden Monat bekannt gegeben, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Neue Film- & Serien-Highlights im September 2020

Der einzig wahre Ivan: Der Familienfilm, der eine Mischung aus Realfilm und CGI bietet, sollte eigentlich am 27. August 2020 in den deutschen Kinos starten. Aufgrund der Covid-19-Pandemie erscheint der Film nun aber exklusiv auf Disney+ und wird ab dem 11. September zum streamen bereitstehen.



Der Film wird aus der Perspektive des Gorillas Ivan erzählt, der fast sein ganzes Leben in einem Glaskäfig in einer heruntergekommenen Zirkus-Mall verbringt. Gemeinsam mit dem Elefantenbaby Rose und der Hausmeistertochter Julia (Ariana Greenblatt) wollen sie diesen Zustand ändern.



Neben Bryan Cranston (Breaking Bad) in der Hauptrolle sind in der Originalfassung die Stimmen von Angelina Jolie (Tomb Raider), Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) und Danny DeVito (It's Always Sunny In Philadelphia) zu hören.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Magie von Disneys Animal Kingdom: Auch diese achtteilige Doku-Serie dürfte etwas für alle Tierfreunde sein. Hier wird ein Blick hinter die Kulissen der zwei großen Disney-Tierparks Animal Kingdom sowie The Seas mit Nemo & seinen Freunden geworfen. Gezeigt wird die Arbeit der Tierpfleger und Experten, die sich rund um die Uhr um über 300 verschiedene Tierarten kümmern.

Alle neuen Filme auf Disney+ im September 2020

Ab 4. September

Descendants 3 - Die Nachkommen (Teenie-Fantasyfilm)

Donald, Geister und Gespenster (Cartoon mit Donald Duck und seinen Neffen von 1952)

Horton hört ein Hu! (Animationsfilm um einen sympathischen Elefanten)

Ab 11. September

Der einzig wahre Ivan (CGI-Realfilm-Hybrid mit Bryan Cranston)

Verlorene Schätze der Maya - Staffel 1 (Doku-Serie von National Geographic)

Ab 18. September

Ab 25. September