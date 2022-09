Aufs Smartphone schauen und die Hände frei haben: Lenovo enthüllt Display zum Aufsetzen

Bildschirme für unterwegs sind bisher nur in Tablets, Smartphones und kompakten Laptops wiederzufinden. Lenovo möchte dies mit ihrer neuen Smart-Glasses, der Lenovo Glasses T1 , zukünftig ändern. Insbesondere für mobile Konsumenten könnte die Brille Anfang 2023 interessant werden.

Wer ist genau mit mobile Konsumenten gemeint? Lenovo spricht insbesondere von Gamern und Streamern bis hin zu Arbeitskräften. Auch Reisende sollen von dem großen Bildschirm, der für jede Tasche passend sein soll, profitieren.

Menschen, die in hybriden Arbeitsmodellen tätig sind, sollen ebenfalls dank der Brille über einen großen Monitor für unterwegs verfügen und darauf arbeiten können. Hier erwähnt der Hersteller insbesondere den Schutz vor sensiblen Daten am Arbeitsplatz, da die Inhalte nur über die aufgesetzte Brille angeschaut werden können.

So soll die Glasses T1 von Lenovo funktionieren

Die Brille ist mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet. Laut dem Hersteller sind viele moderne Laptops, Smartphones und Tablets mit einer funktionsfähigen Buchse für diesen USB-Typ kompatibel. Auch iOS-User sollen dank eines kostenpflichtigen Adapters in den Genuss kommen können. Bekannterweise verfügen iPhones nur über einen Eingang für Lightning-Kabel.

Schließt ihr das entsprechende Gerät an die Brille an, dürft ihr ein Micro-OLED-Display mit 1080p auf beiden Augen erwarten. Das Bild erscheint mit 60 Bildern pro Sekunde in Form von AR (Augmented Reality) vor euren Augen, sprich virtuell.

Was ist Micro-OLED? Bei den ganzen Technologien für Bildschirme kann man verständlicherweise den Überblick verlieren. Die Displays dieser Panels werden direkt auf Chip-Wafern hergestellt und nicht auf einem Glasträger. Daraus resultieren dünnere, kleinere und energieeffizientere Displays. Durch dieses Verfahren werden Pixelgrößen von 4 bis 20 Mikrometern realisiert. Zum Vergleich: Normale OLED-Panels kommen auf 40 bis 300 Mikrometer. Micro-OLEDs definieren sich außerdem über eine schnellere Reaktionszeit, wodurch sich diese Technologie für AR-Anwendungen besonders gut eignet.

Laut Lenovo dürft ihr euch auf eine sehr große Farbvielfalt und ein extrem hohes Kontrastverhältnis freuen (10.000:1). Die Brille soll außerdem eine hohe Effizienz bieten: Angeschlossene Geräte können demnach stundenlang Videos oder Spiele streamen können, bevor sie wieder an den Stecker müssen. Wie lange tatsächlich Inhalte über das Gerät ausgegeben werden können, müssen noch erste Tests zeigen.

Und was gibt es für die Ohren? An den Bügeln der Brille sind Hi-Fi-Lautsprecher verbaut. Auch hier gilt es abzuwarten, wie sich das integrierte Sound-System im Alltag schlägt. Wir gehen davon aus, dass der Klang alternativ über externe Kopfhörer ausgegeben werden kann.

Damit die Brille auch auf jede Nase passt, legt Lenovo verschiedene Clips für unterschiedliche Größen der Verpackung bei. Die Lenovo Glasses T1 unterstützen darüber hinaus individuelle Korrekturgläser. Ein entsprechender Aufsteckrahmen befindet sich mit in der Verpackung. Die Bügel sollen sich wie die anderen beiden Teile der Brille dem Träger anpassen können.

Smartphone-Nutzer der Marke Motorola erhalten außerdem ein exklusives Feature spendiert. Mithilfe von Ready For soll die gesamte Leistung des Smartphones genutzt werden und die Verbindung mit der Brille und anderen Geräten wie einer Tastatur erleichtert werden. Wie genau diese Funktion aussieht, bleibt uns noch vorenthalten. Voraussetzung ist allerdings ein Motorola-Smartphone, das mindestens den Snapdragon-800 -Prozessor integriert hat.

Erscheinen soll die Lenovo Glasses T1 Anfang 2023, einzig in China soll es bereits Ende 2022 soweit sein. Einen Preis möchte der Hersteller noch nicht verraten, denn dieser wird erst bei Verfügbarkeit bekannt gegeben.

Was sagt ihr zu solch einer Brille? Könnt ihr euch vorstellen, Inhalte wie YouTube, Netflix und Co. zukünftig auf einem solchen Display zu schauen? Eure Meinung zu diesem Thema interessiert uns brennend!