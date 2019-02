Deep Learning Super Sampling schimpft sich die Technik und beschreibt das Lernen von effizienter Kantenglättung. Kantenglättung kann optisch in zahlreichen Spiele-Blockbustern viel her machen. Wie der Name schon sagt ist durch Kantenglättung ein plastisches Bild möglich und Objekte heben sich verständlich voneinander ab.

Doch fordert sie die Grafikkarte - auf Kosten der Bilder pro Sekunde. Mit DLSS geht Nvidia dieses Problem auf Software-Ebene an und will hier über ein Deep Learning-System eine weiterentwickelte Form der Berechnung schaffen.

Durch das Sammeln von Daten lernt die Software von Nvidia in Spielen, die DLSS unterstützen, die Kantenglättung besser zu berechnen. Das führt über Softwareupdates zu mehr FPS bei gleichbleibendem Takt. Speziell in schnellen Shootern bringt dies einen Mehrwert mich sich. Nvidia meldet in Battlefield 5 durch DLSS Verbesserung in puncto Performance von bis zu 40%.

Unsere Hardware Redaktion erklärt in diesem Video nochmals genauer was es mit DLSS auf sich hat.

DLSS unterstützen alle neuen RTX-Grafikkarten. Die ONE GameStar-PCs der Ultra- und Titan-Reihe decken jeden Spielertyp ab und sind alle DLSS-fähig.

Ab in die Zukunft - Alle ONE GameStar-PC auf ONE.de

Keine Kompromisse - ONE GameStar-PC Titan Z

Das Flaggschiff der ONE GameStar-PCs erfreut sich aktuell an Beliebtheit. Obwohl die GeForce RTX 2080 TI derzeit schwer verfügbar ist, ist der ONE GameStar-PC Titan Z schon Ende Februar bei euch.

Neben der GeForce RTX 2080 TI performt der Intel Core i9 9900K als derzeit stärkste Gaming-CPU. Dazu kommen sagenhafte 32 GB Arbeitsspeicher und eine 1.000GB SSD.

Mit dem Titan Z sind die Neuheiten DLSS und Echtzeit-Raytracing Teil eures Gaming-Alltags. Außerdem könnt ihr jedes Spiel in 4K-Auflösung bewundern. So schön war Zocken noch nie.

Zum Gaming-Monster - Titan Z auf ONE.de

Ultra Xtreme - Unser Bestseller

Wie für alle GameStar-PCs typisch ist auch im ONE GameStar-PC Ultra Xtreme nur aktuelle Hardware verbaut. Der brandneue Intel Core i7 9700K ist seinem Vorgänger nochmals im Turbotakt um 200 MHz voraus (4,9GHz) und hat statt sechs acht Rechenkerne in petto.

Für Gaming in 4K und Raytracing auf WQHD-Auflösung sorgt die von Werk aus übertaktete GeForce RTX 2080 ROG Strix von Asus.

Der Gaming-Betrieb ist dank des Cases, der CPU-Kühlung und der Stromversorgung von der deutschen Marke be Quiet stets leise und kaum hörbar.

So muss Gaming sein - Zum Ultra Xtreme auf ONE.de

Darum GameStar-PCs - Seit 13 Jahren konfigurieren wir, die GameStar-Hardware-Experten, unsere hauseigenen PCs und Notebooks. Qualität, Langlebigkeit und beste Leistung zu einem fairen Preis stehen dabei im Vordergrund. So werden nur Mainboards und Grafikkarten von ASUS verbaut. Kühlung und Stromversorgung liegt in den Händen der deutschen Marke BeQuiet. Zusammengebaut von unserem langjährigen Partner ONE hat jeder GameStar-PC drei Jahre Garantie im Gepäck (bei Notebooks zwei Jahre). ONE testet vor der kostenfreien Lieferung jeden PC im Betrieb auf Fehler über Stunden und sichert so die Qualität auf allen Ebenen. Ist der PC angekommen heißt es: Plug and play!