Welche beiden Spieler-Communitys gehören einfach zusammen? Klar, Doom Eternal und Animal Crossing: New Horizons. Keine weiteren Fragen. Danke fürs Lesen.

Okay, falls ihr doch noch ein bisschen Kontext wollt, liefern wir den natürlich: Mit dem 20. März 2020 teilen sich Doom Eternal und Animal Crossing: New Horizons den gleichen Release-Termin. Und ganz offensichtlich auch eine Menge Fans. Denn die fluten das Netz derzeit mit unglaublich fantasievollen Crossover-Artworks der ungleichen Paarung.

Hündin Isabelle und der Doom-Protagonist werden dabei zu den Botschaftern ihrer Spiele und führen jetzt schon die schönste unerwartete Videospiel-Freundschaft aller Zeiten.

Beautiful

A match made in hell ?? — ???µ?????????690 (@iDJBop) February 23, 2020

Can I just say, the Animal Crossing Doom Eternal memes are some of the most wholesome things I've ever laid eyes on?! Because holy shit they're literally the most sweetest thing in the world!!! pic.twitter.com/Zjv36Oq2pl — Junkie The Stripper (@TheNamesJunkie) February 23, 2020

Einige stellen sich vor, wie die beiden gemeinsam in die Schlacht ziehen:

Andere wünschen sich, dass Doom seine Charaktere einfach mal in der Welt von Animal Crossing vorbeischickt:

hear me out - cacodemon villagers for animal crossing new horizons #AnimalCrossingNewHorizon #DOOM pic.twitter.com/qd5d1LAVE5 — Bynine (@BynineB) February 21, 2020

Welches der beiden Spiele dass größere Aggressions-Potenzial bietet ist aber offensichtlich:

Doom and Animal Crossing on 3/20



me: pic.twitter.com/xGrG2KZmNT — Matt Tarpley @ C2E2 J-4 (@CatsCafeComics) February 23, 2020

Auf jeden Fall können die Fans beide Releases kaum erwarten:

Who else is stoked for animal crossing and DOOM: Eternal? pic.twitter.com/S4D2G3HbFY — Michael Casanova (@Panzerkriegz) February 22, 2020

Schlägt euer Herz auch für beide Spiele? Welches werdet ihr euch zuerst zulegen? Doom Eternal oder doch Animal Crossing: New Horizons? Vielleicht hilft euch Phils Vorschau-Video zu Doom Eternal ja bei der Entscheidung.