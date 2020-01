Release von Dota Underlords steht fest: Season 1 startet im Februar

Dota Underlords verlässt am 25. Februar die Early-Access-Phase und erlebt den Full Release. Dies gab Valve im Blogpost zum neuesten Update für das Autochess-Taktikspiel bekannt. Gleichzeitig präsentierten die Entwickler Enno, den vierten Underlord, der es mit dem letzten Early-Access-Update in Dota Underlords schafft. Mit dem Release am 25. Februar ist die Kernentwicklung nach rund acht Monaten in der Beta-Phase abgeschlossen.

Nach dem Launch will Dota Underlords mit Seasons langfristig fesseln, die erste startet direkt zum Full Release. Die Entwickler geben einen kleinen Einblick, worauf Spieler sich in Season 1 freuen können:

"Das Team ist gerade sehr beschäftigt, neue Funktionen hinzuzufügen, Content zu erstellen und die Oberfläche aufzuräumen. Saison 1 wird Underlords neue Inhalte bringen, wie etwa die Stadttour, außerdem einen vollständigen Schlachtenpass mit neuen Belohnungen sowie eine neue Helden- und Gegenstandsrotation."

Bis zum Full Release sollen sich Spieler von Dota Underlords nun auf eine Pause in puncto Updates einstellen. Je näher das Datum rückt, desto mehr Informationen über Saison 1 will Valve veröffentlichen.

Enno, die Wut im Pelz

Der neue Underlord mag auf den ersten Blick niedlich erscheinen, in ihm steckt aber ein wutgeladenes Energiebündel. Er gehört zu den Plünderern, die in den Außenbezirken des Weißen Turms leben. Anstatt sich einem Leben in der Gosse hinzugeben, sieht sich Enno aber zu höherem Berufen. Er will sein Volk zu neuer Größe führen und ist daher der König der Plünderer.

Die Patch Notes zum neuesten Update für Dota Underlords verraten, welche Fähigkeiten Enno aufs Schlachtfeld mitbringt:

Passive Fähigkeit: Entfesselungskünstler - Wenn Enno unter 25/50/75 % seiner Lebenspunkte fällt, verschwindet er 1 × pro Runde in einer Rauchwolke und erscheint an anderer Stelle wieder auf dem Spielfeld, wobei er umstehende Gegner 1,5 Sekunden lang betäubt.



Build 1: Heilen und Hehlen!

- Wenn Enno unter 25/50/75 % seiner Lebenspunkte fällt, verschwindet er 1 × pro Runde in einer Rauchwolke und erscheint an anderer Stelle wieder auf dem Spielfeld, wobei er umstehende Gegner 1,5 Sekunden lang betäubt. Dr. Ennos beruhigender Balsam: Enno springt in die Luft und schießt Giftpfeile auf bis zu 2-5 Gegner, die sich im Umkreis von 3 Zellen befinden. Der Gifteffekt summiert sich auf und fügt pro Instanz 15-60 physischen Schaden zu.

Schwuppdiwupp: Enno stiehlt zu Kampfbeginn den Gegenstand mit der niedrigsten Stufe von seinen Gegnern. Immer wenn ein mit einem besseren Gegenstand ausgerüsteter Gegner innerhalb Ennos Angriffsreichweite stirbt, schnappt sich Enno dessen Gegenstand. Am Ende des Kampfes kehren alle Gegenstände zu ihren ursprünglichen Besitzern zurück.



Build 2: Tollwütige Pelzkugel

Tödliche Drehung: Enno springt in die Luft und schießt Giftpfeile auf bis zu 2-5 Gegner, die sich im Umkreis von 3 Zellen befinden. Der Gifteffekt summiert sich auf und fügt pro Instanz 20-55 physischen Schaden zu.

Großangriff: Enno fängt das gegnerische Team mit einem Lasso ein und geht zum Großangriff über, der bei den Zielen sowie umstehenden Gegnern 50-225 physischen Schaden verursacht, sie mit einem 5-fachen Gifteffekt belegt und sie auf eine zufällige Zelle verschiebt.

Die übrigen Patch Notes mit weiteren Änderungen im Update lest ihr auf der zweiten Seite dieser Meldung. Was das überhaupt für ein Spiel ist und wie es funktioniert, lest ihr in unserem Guide zu Dota Underlords.