Dune 2 ändert einen großen Punkt der Vorlage, weil selbst der Romanautor davon enttäuscht war

Held, Schurke oder irgendwas dazwischen? Die Welt von Dune lässt Raum für eigene Interpretation. Bildquelle: Warner Bros.

Am 29. Februar 2024 startet Dune 2 in den deutschen Kinos und Fans der Buchvorlage dürften schon vor lauter Ungeduld jeden Abend vor dem Einschlafen statt Schäfchen lieber Sandwürmer zählen.

Im Vergleich zur Buchvorlage ändert Regisseur Denis Villeneuve in Teil 2 seiner als Trilogie geplanten Kinoreihe einen wichtigen Aspekt der Geschichte. Und das wäre wahrscheinlich sogar im Sinne des Dune-Schöpfers Frank Herbert gewesen.

Um was genau es geht? Das verraten wir euch jetzt. Hütet euch aber bitte ab diesem Punkt vor Spoilern sowohl die Dune-Buchreihe als auch die Kinofilme betreffend. Weiterlesen auf eigene Verantwortung!

Den Dune-Nachfolger beim Drehbuch schon im Hinterkopf

Denis Villeneuve hat gegenüber Screenrant geschildert, wie er der ursprünglichen Intention von Frank Herbert möglichst nahekommen möchte. Denn der Autor sei laut Villeneuve nie angetan davon gewesen, dass viele Leser in Paul Atreides einen Helden gesehen hätten.

Als Frank Herbert das Buch schrieb und es dann herauskam, war er enttäuscht darüber, wie die Leute Paul Atreides wahrgenommen haben. Damals hatte er das Gefühl, dass die Leute in Paul einen Helden sahen, und für ihn war er ein Anti-Held. Er war eine dunkle Gestalt. Das Buch sollte eine Warnung vor einer messianischen Figur sein. Und deshalb schrieb er Dune Messiah, um [das] zu korrigieren und sicherzustellen, dass die Leute seine Absicht verstanden. Ich kannte diese Geschichte. Ich hatte den Vorteil, dass ich Dune Messiah gelesen hatte, also schrieb ich Teil 2 mit diesem Gedanken im Hinterkopf. Deshalb ist Chanis Charakter in meiner Adaption etwas anders als im Buch, und das half mir, die ursprüngliche Absicht von Frank Herbert auf die Leinwand zu bringen.

Paul Atreides ist von Rache getrieben

Zwar erinnern Pauls adlige Herkunft und der Verlust seiner Heimat an den Beginn einer klassischen Heldenreise, seine Pläne jedoch nicht.

Paul Atreides möchte bekanntlich den Imperator stürzen - dies jedoch nicht etwa aus noblem Ansinnen heraus, sondern aus puren Rachegelüsten und mit dem Ziel, den Thron im Anschluss selbst zu besteigen. Auch seine Zusammenarbeit mit den Fremen betrachtet er demnach eher als Mittel zum Zweck.

Das im Interview erwähnte Dune Messiah erschien 1969 und wurde von Frank Herbert bewusst verfasst, um die dunkle Seite von Paul Atreides noch genauer zu beleuchten.

Warnung: der folgende Absatz enthält Spoiler für alle Dune-Bücher In Dune Messiah erfahren wir schließlich, was passiert, nachdem Paul Atreides den Thron bestiegen hat. Als neuer Imperator sorgt er nicht für Frieden, stattdessen startet er selbst einen heiligen Kreuzzug, der zwölf Jahre nach seiner Krönung bereits 61 Milliarden Menschen das Leben kostet. Denis Villeneuve plant bekanntlich noch einen dritten Dune-Film. Sehen wir Paul Atreides im dritten Streifen dann womöglich gar in der Rolle des Antagonisten?

Bis wir das erfahren, dürften noch ein paar Jahre vergehen. In wenigen Wochen dürfen wir aber in Dune 2 trotzdem schon wieder den Wüstenplaneten besuchen und uns ein Bild davon machen, ob Paul Atreides tatsächlich als klarer Anti-Held rüberkommt. Wie würdet ihr als Dune-Fans seine Figur beschreiben? Schreibt uns eure Ansichten gerne in die Kommentare!