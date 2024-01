»Herzzerreißend«: Das Ende von Dune 2 soll sogar die gefeierte Buchvorlage übertreffen

Für Dune: Part Two trifft Regisseur Denis Villeneuve ein großes Versprechen. Doch bisher hat der Regisseur eigentlich auch nicht enttäuscht. Bildquelle: Warner Bros.

Dune 2 ist noch gar nicht in den Kinos gestartet, da wird schon fleißig über Teil 3 geredet. Doch wirklich verübeln kann man das Regisseur Denis Villeneuve allerdings nicht: In der Vergangenheit verriet er bereits, dass für ihn ein Traum in Erfüllung gehen würde, sollte er seine angedachte Dune-Trilogie vervollständigen können.

Die Chancen stehen dafür nicht schlecht. Dune 1 war inmitten der Corona-Pandemie nicht nur ein kritischer, sondern auch ein kommerzieller Erfolg. Teil 2 lässt sich derweil guten Gewissens nicht nur als ein großes Sci-Fi-Highlight, sondern ganz allgemein als einer der meist erwarteten Filme 2024 bezeichnen.

Dune 2 hat trotz Pläne für Teil 3 ein richtiges Ende

Doch keine Sorge: Dune 2 wird trotzdem mit einem ordentlichen Ende daherkommen. Das betont Villeneuve erneut in einem Interview mit Total Film (via GamesRadar). Dem Regisseur zufolge schließt Part Two die Geschichte ab, soll aber gleichzeitig irgendwo Teil 3 anteasern.

In Anbetracht der direkten Buchvorlage bietet sich das aber auch an: Dune 3 würde sich dem Roman Dune: Messiah widmen, der 12 Jahre nach dem ersten Buch spielt. Entsprechend könnte auch die Verfilmung etwas auf sich warten lassen. Laut dem etablierten Branchen-Insider Jeff Sneider ist es aber nicht erst 2036 soweit, sondern 2027.

Beachtet dabei jedoch: Offiziell bestätigt ist weder Dune 3, noch der gemutmaßte Kinostart! Diesbezüglich müssen sich Fans erstmal noch in Geduld üben. Eine finale Entscheidung seitens Warner Bros. ist wahrscheinlich vom kommerziellen Erfolg von Dune 2 und auch dem vollgestopften Terminkalender von Denis Villeneuve abhängig.

2:37 Dune: Part Two - Der dritte Trailer zum Kino-Epos ist da und macht Fans das Warten wohl unerträglich

Das Ende von Dune 2 soll herzzerreißend werden

Für Dune: Part Two trifft Villeneuve übrigens noch ein großes Versprechen: Ihm zufolge soll das Ende des Films herzzerreißend ausfallen und in dieser Hinsicht sogar die direkte Buchvorlage übertreffen. Im Interview verrät der Filmemacher:

Alle Zutaten sind da. Aber ich denke, dass der Film tragischer ausfällt als das Buch. Die Art und Weise, wie Teil 2 endet … es sorgt für eine Balance und das Gleichgewicht, um Pauls Geschichte in einem dritten Teil zu beenden.

Fest steht zumindest schon einmal: Für Dune 3 wären definitiv auch die Hauptdarsteller Timothée Chalamet und Zendaya zu haben. Beide wollen aber nichts überstürzen und Denis Villeneuve genügend Zeit lassen, seine Vision für eine Adaption von Messiah angemessen zu verwirklichen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Dune: Part Two? Werdet ihr euch das große Sci-Fi-Sequel von Regisseur Denis Villeneuve so früh wie möglich im Kino ansehen oder habt ihr es nicht eilig? Freut ihr euch darüber, dass auch noch ein dritter Film kommen soll oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!