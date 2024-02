Dune 2: Fans haben schon jetzt ein kleines Geheimnis des Sci-Fi-Sequels gelüftet

Natürlich hat das Internet schnell entschlüsselt, was für eine Botschaft Prinzessin Irulan (Florence Pugh) hier in der Hand hält. Bildquelle: Warner Bros.

Ihr könnt den Kinostart von Dune: Part Two schon gar nicht mehr erwarten? Dann seid ihr nicht allein. Aktuell diskutieren Fans bereits fleißig, was in dem großen Sci-Fi-Sequel ab dem 29. Februar 2024 auf uns zukommt und konnten schon jetzt ein kleines Geheimnis lüften.

Irulans Botschaft im neuen Trailer zu Dune 2

Um was genau es geht? Im neuesten Trailer zu Dune 2 ist für einen kurzen Moment Prinzessin Irulan (Florence Pugh) zu sehen, die eine Schriftrolle in der Hand hält. Die Botschaft darauf ist in Galach verfasst - einer fiktiven Sprache des Dune-Universums, die darin weit verbreitet ist und auf hunderten Welten des Imperiums gesprochen wird.

Besagte Stelle findet ihr im folgenden Trailer bereits ab Minute 00:16:

2:37 Dune: Part Two - Der dritte Trailer zum Kino-Epos ist da und macht Fans das Warten wohl unerträglich

Natürlich hat schon jetzt jemand entziffern können, um was für eine Nachricht es sich handelt uns was darin steht. Seid ab dieser Stelle vor leichten Spoilern gewarnt, denn die Schriftrolle hat durchaus eine gewisse Relevanz für den Plot von Dune 2!

Der Reddit-User Charm_Quark05 hat das Entschlüsseln der Botschaft als echte Herausforderung bezeichnet, deren Lösung aber umso befriedigender ausfällt. Im Kontext der Dune-Romane konnte er herausfinden, dass es sich um eine Nachricht von Paul Atreides (Timothée Chalamet) an Imperator Shaddam IV. handelt. Den entsprechenden Beitrag bei Reddit findet ihr hier.

Paul Atreides fordert den Imperator heraus

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: In Dune hatte Shaddam IV. eigentlich Duke Leto Atreides (Oscar Isaac) die Verantwortung über Arrakis und damit der wichtigsten Spice-Quelle des Imperiums überlassen. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich dabei um eine Intrige handelte: So konnten die Harkonnen das für den Imperator potenziell gefährliche Haus Atreides vom Spielbrett nehmen.

Dass Paul Atreides überlebt und nun gegen die Harkonnen und damit auch Shaddam IV. aufbegehrt, war nicht Teil des Plans. Der Konflikt eskaliert in Dune 2 und mit seiner Botschaft fordert Paul nun den Imperator auf, sich ihm zu ergeben:

Ich, der Duke eines großen Hauses und Angehöriger des Imperiums, gebe mein Wort, wie es die Sitte bestimmt. Wenn der Imperator und seine Gefolgschaft ihre Waffen niederlegen und mich hier aufsuchen, werde ich ihr Leben mit dem meinen beschützen.

Warum Irulan so schockiert dreinblickt? Pauls Nachricht an ihren Vater ist freilich ziemlich anmaßend und dürfte Shaddam ordentlich den Tag vermiesen. Gleichzeitig war es aber auch Irulans Idee, Duke Leto Atreides zwischenzeitlich die Kontrolle über Arrakis zu gewähren. Die Intrige nahm jedoch eine unerwartete Wendung und gefährdet nun sogar die Herrschaft des Imperators.

Dune: Part Two startet am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos. Eigentlich hätte es schon Ende 2023 soweit sein sollen, doch das große Sci-Fi-Sequel wurde um ein paar Monate nach hinten verschoben. Regisseur Denis Villeneuve will noch den Roman Dune: Messiah als dritten Teil fürs Kino verfilmen, danach ist aber Schluss - zumindest für Villeneuve persönlich.