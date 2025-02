Von Star Wars zu Dune? Für Teil 4 wurde vielleicht schon der perfekte Sci-Fi-Spezialist gefunden

Für Dune 4 hat Warner Bros. angeblich Regisseur Gareth Edwards im Visier. Bildquelle: Disney, Lucasfilm

Denis Villeneuve dreht mit Messiah noch einen dritten Dune-Film - und damit verabschiedet sich der Regisseur von Frank Herberts Sci-Fi-Universum. Das bedeutet jedoch nicht, dass keine weiteren Dune-Filme mehr kommen. Denn Warner Bros. will an dem kritisch und kommerziell extrem erfolgreichen Franchise festhalten.

Gareth Edwards könnte (vielleicht) Dune 4 drehen

Doch wer könnte die Regie bei Dune 4 übernehmen? Einem neuen Gerücht zufolge hat Warner Bros. dafür bereits einen ganz bestimmten Kandidaten ins Visier genommen: Gareth Edwards, der zuvor Filme wie Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story oder The Creator drehte und dessen neuestes Projekt Jurassic World Rebirth am 2. Juli 2025 erscheint.

Das behauptet zumindest der für gewöhnlich sehr gut informierte Branchen-Insider Daniel Richtman (via SFFGazette), der mit seinen Prognosen recht häufig ins Schwarze trifft. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten (und Edwards auch interessiert sein), würde sich Warner Bros. damit einen echten Sci-Fi-Spezialisten für Dune 4 schnappen.

3:01 Dune 2: Der offizielle Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Autoplay

Ob und wann Dune 4 überhaupt kommt, bleibt natürlich ebenfalls abzuwarten. Immerhin muss Denis Villeneuve auch erstmal den Abschluss seiner Trilogie in die Kinos hieven. Dafür könnte der Dreh bereits im Sommer 2025 starten, sofern das in den Terminplan sämtlicher Schauspieler passt.

Das geht aus einem neuen Bericht von Deadline hervor, womit ein Kinostart gegen Ende 2026 vielleicht sogar realistisch wäre. Im Dezember 2026 hätte Warner Bros. immerhin schon mal einen Slot für Denis Villeneuve reserviert – dass zu diesem Termin Dune 3 erscheint, ist allerdings nicht offiziell bestätigt.

Ursprünglich wollte sich Denis Villeneuve mit Dune 3 übrigens sehr viel mehr Zeit lassen und davor ein oder sogar zwei andere Projekte übernehmen. Der Regisseur von Filmen wie Sicario, Arrival, Blade Runner 2049 hat aber aufgrund der großen Fan-Nachfrage seine Meinung geändert und greift damit schon jetzt die Verfilmung von Dune: Messiah an.