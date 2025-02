Kein Witz: Durch Jurassic World Rebirth stapft eine Mischung aus T-Rex, Rancor und Alien

2:23 Jurassic World Rebirth: Mit dem ersten Trailer beginnt eine neue Dino-Ära

Euch ist ein oller T-Rex nicht groß und gefährlich genug? Dann müsst ihr nicht um Jurassic World Rebirth bangen, denn der neueste Film des 32 Jahre alten Sci-Fi-Franchises setzt erneut auf einen Hybrid-Dino.

Ein ganz schön hässlicher Bengel

Ja, genau genommen sind so ziemlich alle Dinos der Jurassic-Park-Reihe Hybriden. (Danke für den 20-minütigen Vortrag, Steffi). Konkret geht es aber hier um die komplett abgefahrenen Kombinationen, die den feuchten Traum eines jeden verrückten Wissenschaftlers darstellen - wie zum Beispiel den Indominus Rex oder Indoraptor.

So ein Ungetüm stapft jetzt auch ab dem 2. Juli 2025 wieder über die Leinwand, sobald Jurassic World Rebirth in den Kinos startet. Und für den neuesten Mega-Dino haben sich Regisseur Gareth Edwards und Co. von einer Handvoll der fiesesten Film-Monster inspirieren lassen.

den guten alten T-Rex aus Jurassic Park

aus Jurassic Park dem Rancor aus dem Star-Wars-Universum

aus dem Star-Wars-Universum H.R. Gigers Xenomorph aus Alien.

Wie das dann aussieht? Darauf hat der erste Trailer zu Jurassic World Rebirth einen kurzen Ausblick gegeben:

Rancor, Xenomorph, T-Rex - die Inspiration hinter dem neuen Mutanten-Dino von Jurassic World Rebirth lässt sich nicht übersehen. Bildquelle: Universal Pictures

Konkret dazu hat Gareth Edwards gegenüber Vanity Fair das Folgende verraten:

Wenn du eine neue Kreatur designst, nimmst du einen großen, dicken Topf und füllst alle deine Lieblingsmonster aus Filmen und Büchern hinein. Ein bisschen Rancor hier, ein bisschen H.R. Giger da, und noch eine Prise T-Rex …

Doch wie genau ergänzt sich das mit den Jurassic-Park-Kanon? Das hat Gareth Edwards ebenfalls thematisiert. Die Handlung des neuen Films spielt sich nämlich auf einer neuen, bisher unentdeckten Insel ab, auf die es die Gruppe um Zora Benett (Scarlett Johansson), Dr. Henry Loomis (Jonathan Bailey) und Duncan Kincaid (Mahershala Ali) verschlägt.

Und dort hausen all die Fehlschläge, die John Hammond (Richard Attenborough) und dessen Wissenschaftler dort zurückgelassen haben:

Das sind die Dinosaurier, die nicht funktioniert haben. Da gibt es einige Mutationen. Sie basieren alle auf echter Dino-Wissenschaft, aber sehen ein kleines bisschen anders aus.

Jurassic World Rebirth startet am 2. Juli 2025 im Kino. Für die Regie ist wie bereits erwähnt Gareth Edwards verantwortlich, der zuvor Filme wie Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story oder The Creator inszenierte. Edwards selbst hofft darauf, mit Rebirth eine neue Jurassic-World-Trilogie loszutreten. Ob das wirklich passiert, dürfte aber vom Erfolg des neuesten Films abhängen.