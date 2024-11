Andor: Wann startet Staffel 2? Disney enthüllt endlich den konkreten Release-Termin

Die zweite Staffel von Andor düst auf ihren Release zu: Auf die neuen Folgen der bisher besten Star-Wars-Serie müssen wir nicht mehr zu lange warten. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Es ist offiziell: Staffel 2 von Andor startet am 22. April 2025 auf Disney Plus.

Damit müssen sich Fans auf die Rückkehr der bisher besten Star-Wars-Serie doch nicht so lange gedulden, wie ursprünglich befürchtet: Zuvor war mit einem Release der neuen Andor-Folgen eigentlich erst Mitte bis Ende des nächsten Jahres zu rechnen.

Endlich ein Release-Termin, aber kein erster Trailer

Disney und Lucasfilm sorgten aber auf der D23 für Gewissheit, die vergangenes Wochenende in Brasilien stattfand. Einen ersten Trailer zur neuen Andor-Season gab es dabei allerdings noch nicht zu sehen, aktuell müssen wir uns noch mit einem Promo-Bild von Diego Luna in der Titelrolle zufrieden geben:

Immerhin startet mit Skeleton Crew am 4. Dezember 2024 erstmal die neueste Star-Wars-Serie auf Disney Plus, worauf Lucasfilm aktuell den Fokus lassen möchte.

Die wichtigsten Fakten zu Andor: Staffel 2

Doch kommen wir zurück zu Andor, denn ein paar konkrete Fakten zur zweiten Staffel kennen wir bereits:

Staffel 2 von Andor setzt sich aus insgesamt 12 Episoden zusammen.

Wie schon bei der ersten Season strecken sich vier verschiedene Story-Arcs über jeweils drei Folgen.

Die neue Staffel behandelt einen Zeitraum von insgesamt vier Jahren - eine Story-Arc dreht sich um jeweils ein bestimmtes Jahr.

Season 2 endet kurz vor den Geschehnissen von Rogue One: A Star Wars Story.

Andor wird mit der kommenden Staffel beendet, eine dritte wird es also nicht geben.

Mit Alan Tudyk als K-2SO und Ben Mendelsohn als Director Orson Krennic kehren gleich zwei alte Bekannte zurück, die Fans natürlich aus Rogue One kennen.

Andor lässt sich guten Gewissens als die bisher beste Star-Wars-Serie bezeichnen, die sogar The Mandalorian in den Schatten stellt. Wir waren in unserer Kritik zur ersten Season bereits hellauf begeistert und stehen damit nicht alleine da: Zum Beispiel auf Rotten Tomatoes kommt Andor mit einem Kritiker-Durchschnitt von sagenhaften 96 Prozent daher.

Mehr Star Wars von den Andor-Schöpfern?

Mit Staffel 2 und damit dem großen Finale von Andor verabschieden sich die Serien-Schöpfer Tony Gilroy und Beau Willimon aus dem Krieg-der-Sterne-Universum. Doch Fans dürfen vielleicht hoffen, dass die beiden früher oder später zurückkehren: Einem etablierten Insider zufolge will Lucasfilm das Duo für weitere Star-Wars-Projekte verpflichten.

Am 22. April 2025 startet nun aber erstmal Staffel 2 von Andor auf Disney Plus.

Übrigens: Wollt ihr wissen, wie es sonst mit neuen Filmen und Serien zum Krieg der Sterne weitergeht, werdet ihr unter den Links oben fündig. 2026 startet zum Beispiel The Mandalorian & Grogu auf der großen Leinwand, während Disney an (noch) einer neuen Trilogie arbeitet, für die Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) verantwortlich ist.